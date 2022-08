Maltempo, a Monteforte Irpino fiume di fango travolge le auto. Il sindaco: “Restate a casa” Fiume di fango a Monteforte Irpino, nell’Avellinese: le forti piogge hanno colpito duramente il comune dove già due anni fa venne giù la montagna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il violento nubifragio di oggi pomeriggio ha causato non pochi danni a Monteforte Irpino, nell'Avellinese: un fiume di fango è calato dalla montagna (che già negli scorsi anni franò danneggiando tutto il centro storico) ed ha travolto diverse automobili nella parte alta della città. Nella parte pianeggiante del paese, strade allagate ma nessun danno: ma andrà quantificata la reale portata dei danni nel Centro Storico, che rischia di rivivere i tragici giorni dell'alluvione passata di due anni fa.

"Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile, mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale. Prudenza", il commento del sindaco Costantino Giordano. Il fiume di fango, già avvistato in via San Giovanni, si sta dirigendo proprio lungo via Nazionale e via Loffredo, dopo aver attraversato già il centro storico.

Diversi i mezzi dei vigili del fuoco che stanno raggiungendo il centro storico di Monteforte Irpino. Non si segnalano al momento feriti, ma la situazione è tutta da monitorare: le forti piogge sono calate di intensità, ma non hanno ancora smesso. E la colata di fango e detriti ha già raggiunto anche piazza Umberto I dove si trovano gli uffici comunali.