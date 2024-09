video suggerito

Allerta maltempo domani nel Lazio: in arrivo pioggia e temporali L'avviso di allerta meteo gialla è valido dalla mattinata e per le successive 12-18 ore. A Roma previsti temporali soprattutto nel corso del pomeriggio e della serata.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

La Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta maltempo gialla per la giornata di domani, lunedì 23 settembre. L'avviso è valido dalla mattinata e per le successive 12-18 ore. In particolare, si legge in una nota, si prevedono sul Lazio "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

L'allerta meteo gialla per temporali è prevista su tutte le zone del Lazio, come si vede nella mappa allegata al bollettino della Protezione Civile. A Roma i temporali sono previsti soprattutto nel corso del pomeriggio e in serata.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, da domani "una perturbazione atlantica segnerà un nuovo capitolo di questo mese di Settembre caratterizzato da condizioni meteo spesso instabili. Nel corso della giornata piogge e temporali, sospinti da venti di Libeccio a tratti intensi, dalle regioni occidentali si incammineranno verso quelle orientali, evitando di colpire gran parte di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, protette dagli Appennini".

Nella giornata di dopodomani, martedì 24 settembre, le condizioni meteo miglioreranno, ma su molte regioni il tempo resterà perturbato. A partire da mercoledì 25 settembre, spiegano i meteorologi, "con il progressivo allontanamento del fronte perturbato, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare al Centro-Sud, portando un miglioramento delle condizioni meteo. Le giornate diventeranno progressivamente più soleggiate e le temperature saliranno, regalando un clima decisamente più caldo, quasi estivo in queste aree. Diversa sarà la situazione al Nord Italia, dove un flusso instabile di origine atlantica continuerà a condizionare il meteo anche nelle giornate di giovedì 26 settembre e venerdì 27 settembre. In queste regioni, sono attesi rovesci e temporali che inizialmente colpiranno le zone montuose per poi estendersi, in forma piuttosto irregolare, anche alle pianure".