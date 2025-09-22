roma
Allerta maltempo arancione dal pomeriggio di oggi a Roma e sul Lazio: previsti temporali e grandine

Si prevedono a Roma e nel Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.
A cura di Enrico Tata
Allerta maltempo arancione nel Lazio. La Protezione Civile del Lazio ha diramato un avviso valido dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre 2025, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono a Roma e nel Lazio "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

"Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità riportata nella seguente tabella".

Nella tabella diffusa dalla Protezione Civile, come si vede, l'allerta è gialla su tutti i settori del Lazio nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, mentre è arancione per quanto riguarda la giornata di domani, 23 settembre. Le uniche zone in cui l'allerta resta di colore giallo sono quelle della provincia di Rieti. Allerta arancione per forti temporali, invece, in provincia di Viterbo, in provincia di Roma, in provincia di Frosinone e in provincia di Latina.

Secondo i principali siti di previsioni meteo, a Roma i temporali dovrebbero arrivare in tarda serata e, soprattutto, nel corso della notte tra oggi e domani.

Meteo Roma
