Allerta maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 30 giugno: tornano i temporali

A cura di Enrico Tata

Tornano pioggia e temporali a Roma e nel Lazio. Per la giornata di venerdì 30 giugno 2023, la Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso un avviso di allerta gialla. Sarà valida dalle prime ore del mattino di venerdì e per le successive 24-30 ore. Temporali, quindi, previsti anche nel corso della mattinata di sabato. Venerdì il maltempo colpirà soprattutto i settori centro-settentrionali della regione.

Si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento".

A Roma previste piogge soprattutto nel corso della tarda serata e della notte, con temporali di forte intensità. Nelle zone settentrionali della regione il maltempo arriverà già nel corso della mattinata, come detto.

Nella giornata di venerdì le temperature massime si manterranno intorno ai 30 gradi, ma sarà nella giornata di sabato che le massime subiranno un vero e proprio crollo: non dovrebbero infatti superare i 25 gradi. Da domenica le condizioni meteo cominceranno a migliorare e le temperature cominceranno a risalire.

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo.com, al centro sono previsti "rovesci già al mattino sull'alta Toscana, anche temporaleschi, in estensione in giornata al resto della regione ma con fenomeni che si concentreranno soprattutto sulle zone interne dove potranno risultare localmente violenti e grandinigeni. Contemporaneamente piogge e temporali interesseranno anche Umbria, zone interne del Lazio, Marche e Abruzzo, entro sera fenomeni in sconfinamento alle coste delle Marche, della Toscana e dell'alto Lazio".