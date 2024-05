video suggerito

Allerta gialla per temporali a Roma e nel Lazio oggi mercoledì 29 maggio: le zone a rischio Un’allerta di colore giallo è stata diramata nella regione Lazio e a Roma a partire dal pomeriggio di oggi e per le sei ore successive: ecco le zone a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Piogge e temporali attesi per la giornata di oggi, mercoledì 29 maggio 2024, a Roma e nel Lazio. Le precipitazioni sono previste a partire dal tardo pomeriggio e per le successive sei ore. A comunicarlo, con una nota, la Direzione emergenza, il dipartimento della protezione civile regionale e il numero di emergenza unico, NUE 112, della Regione Lazio.

Piogge, anche a caratteri di rovescio o temporali, con quantitativi di pioggia che arrivano ad essere moderati: scopriamo le zone coinvolte dall'allerta gialla per il maltempo per criticità idrogeologica per temporali nella regione Lazio.

La cartina con l'allerta gialla prevista per oggi 29 maggio 2024.

Le zone a rischio temporali con l'allerta gialla di oggi

Attese precipitazione isolate anche a carattere di rovescio o temporale. Le zone maggiormente colpite, come riportato dal bollettino, sono quelle dell'Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La zona più orientale della regione rischia di trovarsi sotto alla pioggia e ai temporali dal tardo pomeriggio e per tutta la sera di oggi, fino alla giornata di domani.

Non figura nell'elenco, invece, la zona D, dove si trova anche Roma (che, anche nella cartina, è contrassegnata con il colore verde). Questo, però, non vuol dire che la capitale sarà esentata da eventuali piogge nel corso del pomeriggio e della serata di questo mercoledì di fine maggio.

Le zone di allerta

Come riportato nell'immagine in alto, quella della cartina, la regione Lazio è suddivisa in diverse zone di allerta. Dalla A alla G, servono ad indicare i territori in caso di emergenze come in questo caso. L'allerta che scatta nel pomeriggio di oggi riguarda le zone a est e sud est della regione: è qui che si attendono le precipitazioni e i rovesci i maggiore entità.