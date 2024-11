video suggerito

Allerta freddo a Roma, firmata l'ordinanza per ghiaccio e neve Il sindaco Gualtieri ha firmato l'ordinanza per freddo, neve e ghiaccio. Le temperature sono in calo e Roma attende giornate molto fredde. Ecco tutte le misure previste.

A cura di Alessia Rabbai

Freddo, neve e ghiaccio, con il calo delle temperature il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza numero 139 del 22 novembre 2024, che diventa immediatamente esecutiva. Si tratta di una serie di indicazioni, raccomandazioni ed obblighi, che riguardano i mesi più rigidi dell'anno, appunto in tema di emergenza in caso di caduta di neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo per l'inverno 2024-2025. Ciò dà seguito al "Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio" della Protezione Civile di Roma Capitale.

Le misure dell'ordinanza freddo del Campidoglio

Le misure principali previste nell'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri riguardano una particolare attenzione e protezione delle fasce sociali più deboli in caso di ondate di grande freddo, come ad esempio le persone che vivono per strada. In questi casi si richiede l'apertura straordinaria di strutture di accoglienza per i senzatetto, con possibili deroghe ai requisiti regionali.

L'attivazione di aree "safe space" notturne, ossia degli spazi sicuri specialmente per la notte, quando la colonnina di mercurio può scendere sotto allo zero, diventando il freddo in molti casi purtroppo letale. Si tratta di luoghi ai quali le persone senzatetto potranno accedere per prevenire rischi di ipotermia.

Pneumatici invernali o catene

Per quanto riguarda la viabilità la circolazione in caso di neve o ghiacchio verrà permessa solo a veicoli con pneumatici invernali o catene, per scongiurare incidenti stradali. È prevista inoltre una proroga dei turni taxi.

Cosa devono fare i cittadini

L'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri prevede obblighi anche da parte dei cittadini, ossia sgomberare e tenere puliti dalla neve i marciapiedi davanti agli edifici dalle ore 8 alle 20; proteggere le tubature contro il gelo. Municipi e aziende di servizi dovranno intervenire tempestivamente per garantire viabilità e sicurezza.