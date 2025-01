video suggerito

Allerta derby Roma- Lazio oggi domenica 5 gennaio 2025: strade chiuse e come arrivare all'Olimpico La stagione calcistica di Roma si è riapre con il derby cittadino: giallorossi e biancocelesti si sfidano allo stadio Olimpico. Ecco come arrivarci, il piano sicurezza e quello di viabilità di oggi, domenica 5 gennaio 2025.

A cura di Beatrice Tominic

Massima allerta nella capitale per questo derby di inizio anno. Ospitato oggi, domenica 5 gennaio 2025, allo stadio Olimpico, i giocatori di Roma e Lazio si sfidano in questo rientro in campionato dopo la pausa invernale. La novità di questo 2025, dopo tre anni, è che la partita torna in notturna e viene disputata in orario serale invece che nel pomeriggio: il match inizia alle 20.45 di stasera. Per l'occasione sono stati disposti due ingressi separati per le tifoserie e diverse pedonalizzazione per le zone vicine allo stadio, oltre ad un piano organizzato per la sicurezza e ad uno, come di consueto, per la viabilità.

Derby a Roma: il piano sicurezza della Questura

Una prova di maturità, così è stata definita la partita di oggi a Roma dalla Questura. "In sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la scelta – condivisa tra Prefetto, Questore e Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – di non chiedere la pianificazione del derby in programma il 5 gennaio prossimo in orario diverso da quello serale rappresenta un'occasione per le società sportive e le rispettive tifoserie per mostrare segni di maturità in cui anche le logiche ultrà trovino spazi di espressione colorati e folkloristici nell'ambito di una cornice di legalità".

Le aree riservate alle due tifoserie

Nel frattempo, però, in un incontro che si è svolto lo scorso 3 gennaio presieduto dal questore Roberto Massucci, il tavolo tecnico ha delineato le misure di sicurezza, fra cui la necessità di disporre due zone di ingresso separate per ogni rispettiva tifoseria.

In particolare ai biancocelesti è riservata l'area di parcheggio "XVII Olimpiade", con viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara, mentre la tifoseria giallorossa potrà parcheggiare nell'area di piazzale Clodio, con piazza Mancini, tra via Antonazzo Romano e via Martino Longhi.

Viabilità per Roma-Lazio all'Olimpico: divieti di sosta

Nonostante l'inizio della partita sia fissato alle 20.45, i primi sgomberi sono attesi a partire dalle ore 8 di questa mattina, domenica 5 gennaio 2025. Sgomberi previsti in tutte le aree di raccolta delle tifoserie e delle vie limitrofe dove è vietata la sosta oggi. In particolare:

viale dello Stadio Flaminio,

piazzale Ankara,

piazza Mancini,

via Antonazzo Romano,

via Martino Longhi,

largo Maresciallo Diaz,

via dei Robilant,

via Toscano,

via Contarini,

viale Antonino da San Giuliano,

piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz,

piazzale di Ponte Milvio,

via Cassia (lo spazio pedonale davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio),

l'area di parcheggio all'altezza di via Orti della Farnesina 8,

lungotevere della Vittoria sino a via Timavo e l'area di parcheggio compresa tra via Toscano,

via di San Giuliano,

lungotevere Diaz,

viale dei Giusti della Farnesina di cui è stata chiesta la completa pedonalizzazione.

Strade chiuse in zona stadio Olimpico per il derby: dove non si può transitare con l'auto

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, scattano le chiusure al traffico nelle strade interessate. Oltre a viale dei Giusti della Farnesina, che da stamattina è completamente pedonale, dalle 16.30 di oggi scattano altre chiusure al traffico valide fino al termine della partita e alla fine del deflusso delle tifoserie. In particolare sono chiuse al traffico veicolare:

viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz;

lungotevere Diaz tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis;

Ponte Duca d’Aosta;

lungotevere Cadorna della Vittoria e Oberdan;

piazzale Maresciallo Giardino.

Come arrivare all'Olimpico oggi 5 gennaio 2025 per il derby Roma-Lazio

A causa del derby fra Roma e Lazio e delle conseguenti chiusure al traffico, lungo la linea 226 sono previste temporanee deviazioni sul lungotevere Salvo D'Acquisto e Thaon De Revel. Per chiunque, invece, volesse raggiungere lo stadio Olimpico senza mezzi privati, le linee bus per raggiungere lo stadio sono:

2,

23,

31,

32,

53,

69,

70,

89,

200,

201,

226,

280,

301,

446,

628,

910,

911,

982.