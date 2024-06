video suggerito

Allerta caldo a Roma, bollino arancione nel weekend e temperature fino a 35 gradi Roma sta per affrontare un weekend all’insegna dell’allerta caldo, con bollino arancione. Le temperature arriveranno a 35 gradi. Ecco le raccomandazioni del Ministero da seguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Allerta caldo a Roma nel fine settimana da venerdì 28 a domenica 30 giugno. Nella Capitale il bollino è arancione durante il fine settimana in cui si festeggiano i santi patroni Pietro e Paolo. Le temperature oltrepasseranno i 30 gradi, fino a toccare punte di 35 gradi proprio nella giornata di sabato. Il Ministero della Salute per questo motivo ha emesso una allerta caldo da bollino arancione. Sono in tutto ben diciassette le città italiane con bollino arancione per caldo, oltre a Roma Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo.

Le raccomandazioni contro il caldo del Ministero della Salute

Secondo le indicazioni del Ministero l'allerta arancione per ondate di calore indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un potenziale rischio per la salute, specialmente per le persone fragili, anziani e bambini. Alcune delle raccomandazioni nelle giornate di caldo intenso sono di evitare di esporsi al sole diretto tra le ore 11 e le 18); evitare le vita le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti; preferire i parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata e uscire nelle ore più fresche; in casa stare nella stanza più fresca della casa, bagnarsi spesso con acqua fresca e ventiare gli ambienti; indossre indumenti chiari, leggeri in fibre naturali come cotone e lino; usare cappello, occhiali da sole e crema solare ad alto fattore protettivo. Bere molta acqua e mangiare in maniera leggera, con molta verdura e frutta fresca.