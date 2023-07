All’asta 23 immobili Ater dal centro alla periferia di Roma: ecco da che cifre si parte Da Prati a San Basilio, da Primavalle a San Giovanni, Ater ha messo all’asta 23 locali commerciali, dai quali spera di ricavare 3 milioni di euro. Ecco i prezzi di partenza e dove si trovano gli immobili.

A cura di Alessia Rabbai

Via Alessandro Scarlatti

Ater mette all'asta ventitré locali commerciali al centro di Roma e in periferia. Gli immobili del Comune che ad oggi sono liberi potranno dunque finire sul mercato ed essere acquistate da privati cittadini, che parteciperanno all'appuntamento del 28 e 29 settembre. Si tratta appunto di immobili extraresidenziali, la cui vendita potrebbe portare a una cifra complessiva di 3 milioni di euro. Locali che si trovano proprio nei quartieri più centrali e costosi della Capitale, dal Salario a Prati, Flaminio e quartiere della Vittoria. Più distanti e in periferia ce ne sono altri all'asta a Primavalle e San Basilio.

Come partecipare all'asta per i locali Ater e come funziona

Per partecipare all'asta, come spiega il sito web Ater, c'è tempo fino al 27 settembre. Ciò che serve fare è presentare un’offerta. Si parte da un prezzo fissato come base d'asta. Bisogna presentare inoltre una cauzione con importo almeno pari al 10% del prezzo base d’asta, fino ad un massimo di di 20mila euro con assegno circolare non trasferibile intestato ad Ater del Comune di Roma.

I locali commerciali Ater all'asta nel centro di Roma

Prati, viale delle Milizie 74: 189 metri quadrati piano terra ed al seminterrato da 317mila e 250 euro;

Vittoria, via Oslavia 37: due locali a 20mila e 650 euro;

Trionfale, via Andrea Doria: due locali di 10metri quadrati, prezzo base tra 12mila e 16mila e 900 euro;

Spazi all'asta nei quartieri semi centrali;

San Giovanni, via Orvieto 41: seminterrato di 51 metri quadrati da 32mila e 200 euro;

San Giovanni, via La Spezia: seminterrato di 14 metri quadrati di questo spazio, da 10 mila euro;

San Giovanni, via Maiella 29/27 e piazza Menenio Agrippa 15: 248 mq di seminterrato, piano terra e primo piano da 686mila euro;

Pinciano, Via Alessandro Scarlatti, 1: seminterrato con corte esclusiva 377 metri quadrati, da 1 milione e 538mila euro;

Flaminio, Piazza Melozzo da Forlì 1: due locali al sesto piano di 13 e 20 metri quadrati rispettivamente da 17 e 27mila euro.

Locali commerciali Ater all'asta in periferia a Roma