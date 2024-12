video suggerito

All’asilo bimbi al freddo da 9 giorni per i termosifoni rotti: “Costretti a stare con i cappotti” Alla scuola materna Airone i bambini sono da nove giorni in classe senza il riscaldamento a causa di un guasto ai termosifoni. La protesta dei genitori: “Inaccettabile una situazione del genere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Dallo scorso lunedì i nostri figli sono costretti a stare a scuola al freddo. I termosifoni non funzionano, e nonostante le continue richieste non si riesce a sistemarli. A oggi la ditta appaltatrice del servizio non è riuscita ancora a risolvere il problema. A noi non interessa chi è che deve intervenire, se il Comune, il Municipio o un ente esterno: interessa solo che il problema sia risolto e che i nostri figli non debbano stare a patire il freddo in classe. Questo non è garantire il diritto allo studio". A parlare, a Fanpage.it, è la mamma di un alunno della scuola materna comunale Airone, che si trova in via S. Romano a Roma, in zona Tiburtina. Da giorni i bambini sono in classe senza riscaldamenti: i termosifoni sono guasti, e per il momento la ditta non è ancora riuscita a ripararli. "La scorsa settimana anche le elementari dello stesso plesso erano al freddo, ma poi sono riusciti a risolvere il problema. La stessa cosa non è successo per l'asilo".

Ogni anno, con l'arrivo dell'inverno, a Roma è sempre la stessa storia: molte scuole si trovano con termosifoni non funzionanti, spesso a causa di impianti vecchi e non manutenuti a dovere. E a farne le spese sono sia gli alunni, che in questo caso sono molto piccoli, sia i genitori. Alcuni di loro, infatti, hanno deciso di non mandare i figli a scuola in questo periodo proprio per non fargli patire il freddo. Un disagio, in vista delle vacanze di Natale, che pesa soprattutto su chi deve andare al lavoro e non ha aiuti per far fronte alla situazione.

"I primi giorni abbiamo pazientato, sperando che la ditta riuscisse a risolvere il problema – racconta la mamma che ci ha contattati – ma poi abbiamo visto che così non era. I bambini sono piccoli, e soprattutto ieri, con la scuola chiusa il fine settimana, hanno sofferto molto il freddo. Non può accadere una cosa del genere".

"I riscaldamenti dipendono da Roma Capitale ma sto seguendo personalmente la questione, ho sentito la ditta varie volte – spiega a Fanpage.it l'assessora alla Scuola e vicepresidente del IV Municipio Annarita Leobruni a Fanpage.it – Malgrado sia una settimana che i tecnici provano a risolvere il problema, non sono mai riusciti. All'inizio pensavano a una pompa di calore da sostituire, ma proprio mezz'ora fa li ho sentiti e sembra che abbiano scoperto una grossa bolla d'aria che non fa funzionare i termosifoni. Ora gli operai sono al lavoro, speriamo di riuscire a risolvere per domani". Leobruni ha spiegato di aver chiesto all'assessora al Lavori pubblici Ornella Segnalini di inviare dei caloriferi nelle classi, che arriverebbero però tra qualche giorno. "È una scuola dell'infanzia, quindi bisogna prima fare una verifica tecnica sulla sicurezza. Stanno valutando, ma ovviamente speriamo che già da questa sera i termosifoni tornino a funzionare".