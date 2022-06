Allagata via Oderisi da Gubbio a Marconi, strada chiusa: bus deviati, ancora disagi per i romani A causa di una perdita d’acqua è stata chiusa al traffico veicolare via Oderisi da Gubbio a Marconi, tra piazzale della Radio e via Borghesiano Lucchese.

A cura di Natascia Grbic

Ancora disagi per i romani: questa mattina si è allagato un tratto di strada in via Oderisi da Gubbio, tra via Borghesiano Lucchese e piazza della Radio, in zona Marconi. Via Oderisi da Gubbio è stata chiusa al traffico veicolare, al momento non è possibile transitare finché la situazione non sarà risolta. Sul posto i vigili del fuoco, i tecnici Acea e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno disposto la messa in sicurezza e la chiusura della strada. La perdita d'acqua, molto copiosa, ha fatto allagare la strada, rendendo pericoloso il suo attraversamento da parte di moto e macchine. Sono in corso le verifiche per capire cosa sia accaduto e cosa abbia fatto scaturire la perdita d'acqua. Le linee bus 780 e 781, sono deviate su viale Marconi, lungotevere degli Inventori e piazza Meucci.

Rotta tubatura a Marconi, strada allagata: lavori in corso

Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l'allagamento della strada, ma molto probabilmente si è trattato della rottura di una tubatura. Secondo le prime informazioni, alcuni cittadini che abitano sopra via Oderisi da Gubbio si sarebbero svegliati senz'acqua a causa della perdita, sulla quale i tecnici Acea stanno lavorando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. La strada si è allagata verso le 5 del mattino, i lavori sono in corso e non si sa quanto dureranno, ma i residenti sperano che entro qualche ora la situazione torni alla normalità. Ovviamente la chiusura della via ha causato problemi al traffico, che in quella zona è molto importante, con migliaia di persone che passano per piazzale della Radio per andare al lavoro.