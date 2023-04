Allagata via Flaminia: un autobus turistico ha distrutto un idrante Un pullman turistico ha distrutto un idrante all’altezza del civico 82 di via Flaminia a Roma, praticamente davanti a Explora, il museo dei bambini della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Un pullman turistico ha distrutto un idrante all'altezza del civico 82 di via Flaminia a Roma, praticamente davanti a Explora, il museo dei bambini della Capitale. Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile, e ha causato una importante perdita di acqua.

La strada è stata completamente allagata e sul posto sono arrivati immediatamente i tecnici di Acea e gli uomini del gruppo Parioli della polizia locale. I vigili stanno visionando le immagini dell'accaduto per cercare di risalire al responsabile. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il conducente del bus si è allontanato dopo l'incidente. Il video della scena è stato pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.

Sempre nella giornata di oggi, a causa della rottura di una conduttura idrica si è aperta una maxi voragine in zona Portuense, con un palazzo che è stato evacuato per precauzione. Qualche giorno fa, invece, la rottura di una tubatura ha causato l'allagamento di via di Torpignattara, diventata per qualche ore un vero e proprio fiume in piena.