All’Aeroporto di Fiumicino nuova area Food da 2mila mq. E presto il robot che porta acquisti al gate Presentata la nuova area Food&Beverage al Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Preso anche una nuova area Shopping, con un robot che porterà gli acquisti dei passeggeri direttamente al gate.

A cura di Enrico Tata

All'aeroporto di Fiumicino è stata inaugurata la nuova area Food&Beverage al Terminal 1 nell'area A. Otto offerte gastronomiche su un'area di oltre 2mila metri quadrati che vanno ad aggiungersi alla proposta già disponibile ad insegna Italy.

Ci sono il caffè pasticceria Alemagna, il Berlucchi Franciacorta Sparkling Bar, la birreria con cucina Doppio Malto, la pizzeria Farinella, dove si è esibito il pizzaiolo acrobatico campione del mondo Nicola Matarazzo, l'Illy caffè, il casual dining restaurant Sophia Loren, che ha visto la partecipazione dello chef Gennaro Esposito, fino al ristorante nippo-brasiliano Temakinho e alla Chocogelateria Venchi.

I nuovi ristoranti e bar offriranno 600 sedute per i passeggeri, 190 postazioni di ricarica, 24 casse e oltre 1.500 referenze. "Tutti i punti di ristorazione sono stati realizzati con materiali e arredi ecosostenibili e plastic free, impianti a basso consumo energetico, raccolta differenziata e strategie per la gestione delle eccedenze alimentari (zero waste policy)", ha detto Marilena Blasi, direttore commerciale di Aeroporti di Roma.

Leggi anche Contro i temporali che si abbattono su Roma parla Gualtieri: pronto piano da 2 miliardi di euro

"Un progetto fantastico, sviluppato, con grandi partnership e con rapidità, nel segno della continua volontà di progredire, valorizzando lo scalo, il made in Italy e l'esperienza del passeggero", ha dichiarato l'Ad di Adr, Marco Troncone, all'inaugurazione avvenuta nell'ambito dell'iniziativa Taste of Summer.

Il progetto per il Terminal 1 prevede anche l'apertura di un'area shopping da 4mila metri quadrati, con un robot, l'Ottobot, che consentirà ai passeggeri di ricevere i loro acquisti direttamente al gate di partenza. Oppure, addirittura, di ritirarli una volta di ritorno a Roma, con il servizio Pick-up on Return.

Il robot Ottobot

"L'obiettivo è quello di procedere su questo percorso con passione ed audacia, sorprendendo i nostri clienti e guidando la trasformazione in essere nel mondo del travel, così che ogni passeggero percepisca l'aeroporto Leonardo da Vinci, non come semplice area di transito, ma come luogo da vivere", ha aggiunto Blasi.

La grande piazza dell'Area A, si legge in una nota di Adr, "nata per proporsi come luogo di incontro e socialità per i passeggeri, diventa così un'area al cui interno si può trovare anche il meglio della cultura enogastronomica italiana e non solo, con circa 4.000 mq ai quali si aggiungono oltre 2.000 metri quadrati dedicati alle lounge. Un totale di 6.000 mq pensati per l'ospitalità dei passeggeri: la superficie di un campo di calcio, visibile dall'intera infrastruttura e facilmente accessibile da diversi punti di ingresso".