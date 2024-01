Alla stazione Termini non c’è stato nessun tentativo di rapimento di un bimbo: cosa è successo davvero Non un tentativo di rapimento, ma la carezza di una donna – a cui sono stati tolti i figli per il suo stato di disagio mentale – a un bambino. Cosa è successo veramente alla stazione Termini di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

È uno degli incubi peggiori per un genitore: quello che il proprio figlio sia portato via da una persona sconosciuta che possa fargli del male. Per questo la notizia che circola da alcune ore sul tentativo di rapimento di un bambino alla stazione Termini di Roma ha suscitato tanto scalpore. Una donna ha dichiarato che stava andando a prendere il treno quando una passante si è avvicinata prima facendo i complimenti al bambino per la sua bellezza, e poi tirandolo per il giubbotto, nel tentativo di portarlo via. Nessuno, ha aggiunto la signora, sarebbe intervenuto per aiutarla.

La denuncia della donna, le sue parole terrorizzate riportate dalla stampa, hanno comprensibilmente aperto una breccia nel cuore del grande pubblico che in questo momento sta commentando sdegnato e impaurito l'episodio.

Ma facciamo un po' di chiarezza. Come appreso da Fanpage.it da fonti qualificate, non c'è stato nessun tentativo di rapimento alla stazione Termini di Roma. Questo lo specifichiamo immediatamente per sgomberare il campo da eventuali dubbi. Ciò che è successo è che una donna, malata psichiatrica, si è avvicinata al bimbo per mettergli una mano in testa. Si è trattato del gesto – affettuoso e materno – di una persona con un forte disagio mentale, non di certo un atto violento. La nonna del bambino si è comprensibilmente spaventata nel vedere una sconosciuta toccare il nipote, ma questo non vuol dire che il piccolo sia mai stato effettivamente in pericolo. Il suo gesto nei confronti del piccolo, inoltre, è stato probabilmente dato dal fatto che a lei sono stati tolti i figli per il suo stato mentale.

Questo è ciò che sappiamo e che possiamo dire con certezza. Sulla successiva aggressione denunciata dalla signora e riportata sempre dalla stampa, sono in corso accertamenti da parte della polizia. Ma, al momento, ciò che risulta è che la donna è stata denunciata – nel corso della stessa giornata – per aver tentato di rubare il cellulare a un'altra passante.