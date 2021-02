All'Università Luiss Guido Carli di Roma due terzi delle lezioni saranno in presenza per gli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico. L'inaugurazione del secondo semestre dell'anno accademico 2020-2021 è prevista per lunedì 8 febbraio. Per garantire il rispetto del distanziamento, gli spazi nelle sedi sono stati ampliati "con nuove strutture per seguire le lezioni, studiare e vivere i Campus, partecipando ai tanti progetti di un Ateneo che, in questi mesi di emergenza, non si è mai fermato. Dallo scorso marzo ad oggi sono state infatti oltre 20.000 le ore di lezione e oltre 4.200 gli esami a distanza, numeri che hanno fatto di Luiss un case history mondiale per Cisco, il colosso americano dell’ICT".

Tra il 18 e il 22 febbraio il test d'ingresso online

Tra giovedì 18 e lunedì 22 febbraio si terrà il test d'ingresso per i corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo unico che quest’anno eccezionalmente saranno a distanza. "Siamo orgogliosi di riaprire la nostra Università offrendo ai nostri studenti l’opportunità di riassaporare la bellezza e la funzionalità dei nostri Campus, consapevoli della centralità delle piattaforme digitali che in questi mesi ci hanno consentito di continuare a svolgere tutte le attività della didattica, senza mai fermarci. Apertura, Connessione e Responsabilità sono i valori della Luiss. Siamo sempre più convinti che la formazione di qualità rappresenti un asset fondamentale per preparare le nuove generazioni a gestire il proprio futuro e le complesse sfide che tutti dovremo fronteggiare nei prossimi tempi", ha dichiarato il Direttore Generale dell’Università Giovanni Lo Storto, proseguendo.