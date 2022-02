Algero Corretini – 1727 Wrldstar è stato condannato a 4 anni per aver picchiato l’ex compagna Algero Corretini, in arte 1727 Wrldstar, è stato condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex compagna.

A cura di Enrico Tata

Algero Corretini, in arte 1727 Wrldstar, è stato condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni. L'accusa è quella di aver picchiato e minacciato l'ex compagna. Lo riporta oggi il Corriere della Sera. Per questo fatto il rapper, che ora si trova in libertà, è stato arrestato il 21 gennaio 2021 ed è rimasto in carcere fino a novembre 2021.

Corretini accusato di aver aggredito e picchiato l'ex compagna

Corretini, famoso sui social per il noto video in cui si schianta con la macchina ed esclama ‘ho preso il muro fratellì', avrebbe aggredito più volte l'ex compagna. Lo scorso gennaio la donna chiese aiuto alla mamma e la supplicò di chiamare il numero unico per le emergenze. In quel caso la lite sarebbe nata per motivi banali e il rapper l'avrebbe picchiata costringendola a scappare di casa senza vestiti. Corretini l'avrebbe raggiunta e avrebbe continuato a picchiarla. Dopo la denuncia presentata dalla donna, 1727 Wrldstar è stato arrestato. All'interno del suo appartamento le forze dell'ordine hanno trovato sostanze stupefacenti e anabolizzanti, ma anche un timbro medico utilizzato per falsificare le ricette per acquistare medicine in farmacia. Per l'aggressione subita l'ex fidanzata è stata visitata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di un mese per una costola fratturata e la lesione del timpano.

Secondo quanto dichiarato dalla ragazza le aggressioni erano all'ordine del giorno: in un'occasione sarebbe stata quasi strangolata da Algero, in un'altra sarebbe stata cosparsa con dell'alcol e Corretini avrebbe minacciato di darle fuoco. Un'altra volta, ancora, il rapper l'avrebbe picchiata con una spranga di ferro (l'ultimo episodio per cui la donna si è convinta ha raccontare tutto e a chiamare i soccorsi) e infine in un'occasione Algero le avrebbe spinto due dite negli occhi.