Alessia Piperno liberata, il papà: “Finalmente siamo insieme e felici, grazie a tutti” Il papà di Alessia Piperno ha ringraziato con poche righe tutti coloro che sono stati vicino a lui e alla sua famiglia in questo ultimo mese così delicato.

A cura di Beatrice Tominic

Poche righe per manifestare la gratitudine sua e della sua famiglia a tutte le persone a loro vicine: questo il messaggio di Alberto Piperno, il papà di Alessia, la trentenne liberata lo scorso 10 novembre dopo circa un mese di reclusione in Iran.

"Finalmente insieme e felici. Ringraziamo tutti coloro che con una semplice parola, un messaggio, una visita e ogni dimostrazione d’affetto ci sono stati vicini – ha scritto in una nota condivisa sui social e accompagnata da un selfie scattato insieme alla figlia -Mi scuso sentitamente con tutti coloro a cui non ho potuto rispondere. Grazie, vi voglio bene".

Il ritorno di Alessia Piperno

È stata liberata lo scorso 10 novembre, dopo quasi un mese di prigionia nelle carceri iraniane. Non appena tornata a casa la trentenne ha parlato fino a notte inoltrata con i genitori e il fratelli, raccontando loro dei giorni di prigionia nel carcere di Teheran. "Poi ha dormito nel lettone, in mezzo a me e mia moglie – ha spiegato il papà – È tornata piccola".

Alessia Piperno, arrestata in Iran

Alessia Piperno è stata arrestata a fine settembre, appena qualche giorno dopo aver compiuto 30 anni: i suoi genitori l'avevano sentita telefonicamente per gli auguri di compleanno, poi non hanno avuto più sue notizie. La giovane da tempo vive in giro per il mondo e racconta i suoi viaggi sui social: negli ultimi 7 anni ha vissuto brevi periodi in Australia, Islanda, poi verso oriente passando per India, Pakistan e Iran, dove è stata arrestata.

L'arresto è avvenuto proprio quando la ragazza stava per rientrare in Pakistan, a fine settembre. Da poco erano iniziate le proteste per la morte di Mahsa Amini, morta per ragioni sospette dopo essere stata arrestata perché non indossava il velo. In un primo momento si è pensato che la ragazza potesse aver preso parte alle proteste, ma ben presto questa ipotesi è stata smentita: "Escludo che abbia preso parte alle rivolte, non è un'attivista o una rivoluzionaria, escludo che sia stata portata via durante una manifestazione", aveva dichiarato a Fanpage.it l'amica Jessica.