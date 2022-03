Alberto Zorzan è il nuovo direttore generale di Atac Il cda di Atac ha nominato ufficialmente Alberto Zorzan direttore generale dell’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Alberto Zorzan è il nuovo direttore generale di Atac. La nomina è arrivata a seguito della decisione presa dal cda dell'azienda municipalizzata che gestisce il servizio del trasporto pubblico a Roma. La nomina di Zorzan ufficializzata era cosa attesa e vede un rafforzamento nella collaborazione tra Atac e Atm. Zorzan ha ricoperto infatti l'incarico di direttore operativo dell'azienda del trasporto pubblico di Milano, dal capoluogo lombardo è passato poi alla Capitale. Prima di lui lo stesso è avvenuto con Arrigo Giana, direttore generale in Lombardia e membro del consiglio di amministrazione a Roma. Zorzan prenderà il posto di Franco Giampaoletti, che da qualche settimana ricopre l'incarico di garantire la sicurezza di Atac.

Chi è Alberto Zorzan, il nuovo direttore generale di Atac

Alberto Zorzan, nuovo direttore generale di Atac è nato il 14 dicembre del 1957 a Milano, è sposato e ha due figli. Nel 1983 si è laureato Laurea Ingegneria Civile Trasporti al Politecnico Milano, dove ha conseguito anche l'abilitazione con l'esame di Stato per la professione Ingegnere. Nell'Azienda Trasporti Milanesi ATM SpA di Milano, è stato dirigente dal 1995 prima di arrivare a Roma.

"Zorzan affronterà le sfide Atac dei prossimi anni"

"L'arrivo di Zorzan è un'ottima notizia per l'azienda – commenta l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – Le capacità, le competenze e l'esperienza maturata dal nuovo direttore generale, nel corso della sua carriera professionale, saranno sicuramente preziose per risollevare le sorti di Atac e vincere le tante sfide che l'azienda sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni, a cominciare dalla transizione verso la mobilità ecologica". E proprio di sfide si parla, in una situazione attuale che vede la metropolitana di Roma al collasso, con treni guasti per mancata manutenzione negli anni, insufficienti ad assicurare le corse e interventi programmati, che vedranno la chiusura anticipata alle ore 21 della linea B da aprile a giugno e della A dal prossimo giugno e per diciotto mesi.

"Conosco l’ingegner Zorzan da tempo e nel nostro mondo è considerato un manager di grande esperienza professionale e capacità operativa – dichiara la presidente di Cotral Amalia Colaceci – Le aziende di trasporto hanno attraversato un periodo molto difficile e hanno davanti sfide importanti che possono affrontare e vincere soltanto insieme, alzando gli standard qualitativi del servizio nell’interesse esclusivo dei cittadini”.