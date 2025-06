video suggerito

L'ex dg di Atac Rettighieri fa ricorso contro Cotral: chiesto un risarcimento di 200mila euro Per l'ex manager di Ferrovie e Poste, la selezione del direttore generale di Cotral che lo ha visto escluso sarebbe irregolare "nel metodo e nel merito".

A cura di Luca Teolato

Marco Rettighieri, ex direttore generale di Atac, azienda per la mobilità capitolina, ha depositato un ricorso contro Cotral, azienda regionale dei trasporti pubblici extraurbani. L’ex capo della municipalizzata, ha chiesto ai giudici della sezione lavoro del tribunale di Roma di annullare tutti gli atti della società in house della Regione Lazio riguardanti la selezione del nuovo dg, presentando anche un’istanza di risarcimento di 200mila euro. Rettighieri, che ha partecipato alla selezione pubblica basata sulla valutazione dei curricula e colloquio, conclusa a gennaio scorso, ha denunciato una serie di irregolarità che sarebbero state commesse dalla Cotral, nel merito e anche nel metodo della selezione.

La commissione esaminatrice, dopo aver valutato i curricula dei partecipanti alla selezione pubblica, ha stilato una graduatoria posizionando al primo posto in ex aequo tre candidati, tra cui Rettighieri, assegnando punteggi identici a dei professionisti con qualifiche ed esperienze professionali che appaiono profondamente diverse. Un ex aequo poi risolto dal cda di Cotral, che ha designato il vincitore facendo una “selezione nelle selezione”, bypassando la commissione designata apposta per decidere il nuovo dg.

Nel ricorso i legali di Rettighieri sottolineano che il suo curriculum rispetto agli altri due, compreso quello del vincitore, sarebbe a loro giudizio di gran lunga superiore, soprattutto in relazione a quanto chiesto dal bando che sottolinea come requisito preferenziale “aver maturato la richiesta esperienza professionale di almeno 5 anni in funzioni apicali presso società, pubbliche o private, operanti nell’ambito del trasporto e/o trasporto pubblico locale di rilevanti dimensioni”.

Rettighieri, oltre la direzione di Atac nel 2016, ha svolto infatti numerosi incarichi apicali nel settore dei trasporti. Per oltre dieci anni è stato a capo della Direzione Investimenti di Rfi (Rete ferroviaria italiana), per tre dg della Ltf, società incaricata della progettazione e realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Francia e Italia, direttore operativo di Italferr, amministratore unico di Umbria Tpl e Mobilità da agosto 2020 a giugno 2023, con il compito affidato dalla Regione Umbria di risanamento finanziario e riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico locale. Nonché una serie di incarichi nel settore costruzioni come dg di Construction Expo2015, e attualmente come presidente del cda di Webuild Italia Spa, che si occupa della costruzione di linee e stazioni metropolitane, comprese quelle della Capitale dove ora sta realizzando la stazione archeologica che sorgerà a Piazza Venezia.

Il vincitore Enrico Dolfi invece, oltre ad essere stato per meno di quattro anni direttore della sola divisione ferroviaria di Tua (trasporto unico abruzzese), ha esperienze come direttore relazioni istituzionali e responsabile relazioni esterne, comunicazione e marketing, per aziende produttrici di mezzi di trasporto come Alstom e Bombardier Transportation Italy, acquistata nel 2021 proprio dalla Alstom. Paragonando i due curricula effettivamente quello di Rettighieri sembrerebbe di gran lunga più ricco non solo per il numero degli incarichi e per l’importanza delle aziende dove sono stati svolti, ma anche per la loro tipologia. Un aspetto non marginale visto che nel bando Cotral si sottolinea che il nuovo dg, anche alla luce dei risultati conseguiti nelle precedenti esperienze professionali, dovrà “avere ottime capacità manageriali, con particolare attenzione alla gestione del servizio e ai livelli di qualità del medesimo, alla valorizzazione delle risorse interne, alla gestione degli investimenti anche di progetti infrastrutturali e più in generale dell’area acquisti, all’ottimizzazione dei costi di gestione, alla gestione di progetti strategici”. Competenze richieste che sembrerebbero più vicine alle esperienze professionali di Rettighieri.

Nel ricorso che verrà discusso in aula il prossimo 23 dicembre però si contesta anche il metodo con cui è stata fatta la selezione di Cotral. I legali di Rettighieri evidenziano che la graduatoria finale, dopo il singolare ex aequo che ha sostanzialmente appiattito i titoli dei tre candidati, è stata comunicata solo al vincitore, unico nominativo presente e senza punteggio, ed è stata decisa dal cda dell’azienda in seconda battuta: una “selezione nella selezione” con una procedura non svolta dalla commissione esaminatrice “scevra di qualunque appiglio giuridico o previsione normativa”, sottolineano gli avvocati che denunciano l’assenza di trasparenza della procedura selettiva.

Un cda peraltro non proprio composto da esperti del settore. Come Barbara Mannucci, ex deputata del PdL passata poi alla Lega, una laurea in lettere al Dams e unica esperienza professionale come dipendente della Valtur. Per finire nel ricorso viene denunciato anche un parziale diniego dell’azienda all’accesso agli atti richiesto da Rettighieri, con una serie di omissis tra le carte. Omissis che non permettono di comprendere l'assegnazione dei punteggi concretamente attribuiti, per poter fare una valutazione della vicenda. Documentazione “necessaria alla completa istruzione e alla decisione della causa”, sottolineano i legali di Rettighieri che chiedono anche, in attesa del giudizio di merito di dicembre, un provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria in tempi celeri per “evitare il pregiudizio grave ed irreparabile”.

L’azienda partecipata dalla Regione Lazio non ha risposto alle domande poste da Fanpage.it, preferendo non entrare nel merito delle singole contestazioni, inviando una nota che riportiamo integralmente:

Cotral Spa ha sempre operato con massima trasparenza e integrità nel processo di selezione del nuovo Direttore Generale. L’intera procedura è stata gestita da un organo terzo, scelto appositamente per garantire un processo equo e imparziale. Questo organo ha condotto colloqui dettagliati con i candidati, assicurando che le decisioni fossero basate esclusivamente su merito e competenze. Attualmente, il Dott. Rettighieri ha avviato un'azione legale contro Cotral Spa, contestando la mancata assegnazione della posizione di Direttore Generale. La causa è fissata davanti al giudice per il 23 dicembre e, come previsto, l'azienda è tenuta a presentare la propria difesa dieci giorni prima della data dell'udienza. Si ritiene pertanto che la richiesta di pubblicazione della vicenda sia finalizzata a ottenere anticipatamente informazioni sulle argomentazioni difensive. Questa situazione non solo mette in discussione la riservatezza delle strategie legali che Cotral adotterà, ma solleva anche interrogativi sulla correttezza delle intenzioni del Dott. Rettighieri nel richiedere tali informazioni. Per tali motivi non si ritiene opportuno entrare nel merito di argomentazioni e richieste che appaiono strumentali quando non inattendibili e si ribadisce l'impegno verso un processo giuridico equo e trasparente. Siamo fiduciosi che le evidenze presentate in aula dimostreranno la legittimità delle nostre decisioni e il corretto svolgimento della selezione.