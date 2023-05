Alberto Angela sulla spiaggia di Anzio per un reportage su Nerone e l’Antica Roma Alberto Angela si è recato ad Anzio con la troupe della Rai per girare un documentario su Nerone e l’Antica Roma che andrà in onda quest’autunno.

Alberto Angela si è recato ad Anzio con una troupe della Rai per girare un documentario sull'antica Roma. Le riprese, che serviranno per un programma che andrà in onda quest'autunno, sono state fatte ai piedi dell'antica Villa Imperiale e nei pressi dell'antico porto Neroniano. A comunicarlo, tramite un post su Facebook, proprio il comune di Anzio, che ha pubblicato le foto del divulgatore in spiaggia insieme alla sua troupe.

"Alberto Angela, con la troupe della RAI, torna ad Anzio per girare un reportage sull'antica Roma – si legge nel post pubblicato dalla pagina del comune di Anzio – paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e grande scrittore italiano, autore della recente Trilogia di Nerone e tra i protagonisti della riabilitazione storica dell'Imperatore nativo di Anzio, nella giornata di ieri, insieme alla troupe della Rai, è tornato nuovamente nella città neroniana per girare un reportage sull'antica Roma e sulla località balneare prediletta dai romani".

E continua: "Le riprese, che saranno oggetto di un programma televisivo che andrà in onda nella stagione autunnale, sono state girate lungo la spiaggia di ponente, ai piedi dell'antica Villa Imperiale ed a pochi metri dai resti dell'antico porto neroniano, raro esempio di ingegneria marittima".

Tante le persone che sono andate in spiaggia a vedere le riprese. Ma sono tanti anche quelli che hanno puntato il dito contro la mancata pulizia della cittadina, spiegando come Anzio sia sommersa dai rifiuti e il suo patrimonio culturale non valorizzato dall'amministrazione cittadina. "Speriamo che sia l'occasione per far sì che il sito archeologico abbia un po' di manutenzione", scrive un utente.