video suggerito

Alberto Angela guida d’eccezione al Colosseo per re Carlo e la regina Camilla Alberto Angela ha accompagnato i sovrani per alcuni minuti all’esterno del Colosseo, spiegando loro i segreti dell’antica Roma e del restauro dell’area archeologica centrale. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una guida d'eccezione per re Carlo III e la regina Camilla al Colosseo e ai Fori Imperiali: è Alberto Angela, il divulgatore e presentatore tv, che ha accompagnato i sovrani per alcuni minuti spiegando loro i segreti dell'antica Roma e del restauro dell'area archeologica centrale. Ad accogliere il re e la regina al Colosseo c'erano il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e la direttrice del parco archeologico, Alfonsina Russo

La visita al Colosseo di Carlo e Camilla

Al Colosseo Carlo e Camilla hanno salutato la folla dalla piattaforma panoramica allestita ai margini del tempio di Venere e si sono fatti fotografare con l'anfiteatro come sfondo. Accompagnati dal ministro Giuli hanno incontrato un gruppo di archeologi, tra cui Barbara Nazzaro, architetto del Parco archeologico, e un gruppo di studenti di archeologia delle Università di Roma e della British School di Rome.

La Regina Camilla, accompagnata dal vice ministro Bellucci, ha incontrato i rappresentanti di diverse organizzazioni comunitarie con sede a Roma, come MO.D.A.V.I., associazione fondata nel 1996 per affrontare il problema della tossicodipendenza, Peter Pan Odv, organizzazione senza scopo di lucro che fornisce alloggi e servizi alle famiglie che vengono a Roma da tutta Italia e dall'estero per accedere alle cure per il cancro per i bambini, e Differenza Donna, una ONG che supporta le donne vittime di violenza domestica e di tratta di esseri umani.

Leggi anche Frecce Tricolori oggi a Roma per Re Carlo: orario e luogo dello spettacolo

Il soggiorno romano del re e della regina

Il soggiorno romano prevede nel pomeriggio di oggi un incontro con la comunità britannica a Villa Wolkonsky, la residenza ufficiale dell'ambasciatore del Regno Unito che si trova all'Esquilino, a pochi passi da San Giovanni.

In tarda mattinata, comunica il Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il re e la regina in visita di Stato. Re Carlo e Mattarella si sono poi intrattenuti in colloquio, che poi è stato allargato alle delegazioni ufficiali. Era presente il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Per salutare i sovrani del Regno Unito, le Frecce Tricolori hanno sfrecciato nel cielo di Roma.