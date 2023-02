Al volante ubriaco provocò un incidente, assolto l’ex calciatore della Roma Bruno Peres: ecco perché “Collaborativo in fase d’indagine” e “incensurato”, queste fra le motivazioni dell’assoluzione di Bruno Peres per l’incidente del 2018, in cui ha distrutto al sua Lamborghini.

A cura di Beatrice Tominic

È stato assolto Bruno Peres, il 32enne ex calciatore della Roma che era finito a processo con l'accusa di aver provocato un incidente stradale mentre si trovava al volante in stato di ebbrezza, all'inizio del mese di febbraio del 2018. Nella sentenza, arrivata nello scorso mese di ottobre, Bruno Peres è stato assolto per "particolare tenuità del fatto".

La decisione è arrivata in quanto il giocatore si sarebbe dimostrato "collaborativo in fase d'indagine", oltre ad essere "incensurato". Come ha fatto notare il giudice, non sarebbe stato possibile assolvere Peres, essendo stato lui a provocare l'incidente mentre si trovava alla guida con un tasso alcolico superiore a quello consentito. Eppure, come riporta il Corriere della Sera, il Tribunale fa notare che Peres "non è abituale a compiere reati" e che ha immediatamente "manifestato la volontà di accedere alla messa alla prova, non verificatasi per esigenze lavorative sopraggiunte", riferendosi al trasferimento prima in Brasile e poi in Turchia, dove continua a giocare ancora oggi nel Trabzonspor, della città di Trebisonda.

L'incidente provocato da Bruno Peres

Aveva un tasso alcolico 4 volte superiore a quello consentito quando si è messo alla guida della sua automobile, una Lamborghini, nella notte del 2 febbraio del 2018. Quella notte Peres si ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro ad un albero e ha distrutto l'automobile all'altezza delle Terme di Caracalla. L'esatta dinamica del sinistro, però, a distanza di cinque anni non è mai stata chiarita.

Accanto a lui, a bordo del veicolo, c'era un'altra persona: nessuno dei due, fortunatamente, ha riportato ferite. L'incidente si è verificato a circa un anno dal precedente: stavolta ad essere distrutta dal giocatore brasiliano era invece stata una Porsche.

A seguito del sinistro, nel 2018 è stata la sua stessa squadra, la Roma, a sanzionarlo con un allenamento in solitaria a Trigoria nel giorno di riposo degli altri giocatori.