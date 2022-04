Al via il progetto per il Parco Lineare Roma Est: “Unico per storia, paesaggi e ambiente” Si apre la discussione per la realizzazione del Parco Lineare Roma Est, che attraversa Roma da Casal Bertone all’area archeologica di Gabii. L’assessore Annucci: “È quasi un unicum nella città di Roma.”

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook "Comitato Parco LineaRE"

Quello del Parco Lineare Roma Est è un progetto che i cittadini del IV, del V e del VI Municipio richiedono da molto tempo: in questi giorni è stata approvata una Memoria di Giunta nel V Municipio per promuovere la rigenerazione urbana dei territori interessati. Il Parco Lineare Roma Est, da progetto, si estende da Casal Bertone all'area archeologica di Gabii, su via Prenestina. Questa zona è attraversata da grandi infrastrutture vitali per la viabilità nella città di Roma e non solo come, oltre alla via Prenestina e la Tiburtina, anche l'autostrada A24 e la Tav.

"È un progetto che viene dal basso, i comitati per anni hanno lavorato sulla definizione e poi sulla realizzazione di un parco, frutto di aree verdi del IV, del V e del VI Municipio – ha dichiarato a Fanpage.it l'assessore al Verde Pubblico del V Municipio, Edoardo Annucci – L'Assemblea Capitolina ha approvato l'istituzione della Cabina di Regia per iniziare un percorso propedeutico alla realizzazione del progetto partecipato. Come municipio abbiamo deciso di formalizzare e confermare per la realizzazione del parco lineare." Alla Cabina di Regia interdipartimentale, che è stata approvata all'unanimità, prenderanno parte i municipi, la Sovrintendenza Capitolina e Statale e i vari assessorati competenti.

Parco Lineare di Roma Est: "Sarebbe un unicum a Roma"

Il territorio interessato comprende numerose aree verdi di inestimabile valore. "Il Parco Lineare Roma Est sarebbe quasi un unicum, con aree verdi vincolate da un punto di vista ambientale, con monumenti naturali e il fiume Aniene, aree verdi con vincoli paesaggistici e altre con vincoli archeologici: unisce storie e periodi differenti", continua l'assessore Annucci.

Questa prima Memoria di Giunta, rappresenta un inizio per la realizzazione del Parco: "Fra IV e V municipio c'è già una sinergia, grazie alle coalizioni che governano: già è iniziato un discorso comune rispetto al verde. Abbiamo alcune aree che adesso partono in progettazione come ad esempio, il Parco Serenissima, che stanno fra il IV e il V e che rientrano poi nel Parco Lineare – continua l'assessore – Con il VI si stanno avviando prime interlocuzioni che però portano a ben sperare perché le finalità sono le medesime, cioè valorizzare il verde che abbiamo." Per farlo, lo strumento della Cabina di Regia risulta una scelta vincente: "Allo stesso tempo incrocia sia parte politica che tecnica."

Provare ad ipotizzare tempistiche a riguardo, però, sarebbe errato: sono troppe le istituzioni e non solo che prenderanno parte ai tavoli di discussioni che detteranno, poi, i lavori: "Però, so che anche il IV e V municipio avvieranno dei provvedimenti come quello del V, con mozioni o memorie."

Dalla pagina Facebook "Comitato Parco LineaRE"

La partecipazione attiva della cittadinanza

Come detto, il progetto è stato avviato dalla cittadinanza che oggi ha formato anche un comitato apposito, Comitato Parco LineaRe: "Il Comitato che è stato costituito è un insieme di associazioni, come se fosse un'associazione di secondo livello: sia in Assemblea Capitolina che in Municipio abbiamo messo fra gli impegni della giunta il fatto che il comitato debba partecipare in cabina di regia – specifica l'assessore Annucci – quindi già nella fase iniziale non è un rapporto solo fra uffici e amministrazione, ma un rapporto con la cittadinanza, approfittando del fatto che il comitato include più realtà. A loro si aggiungono anche gli enti del terzo settore che si occupano di valorizzazione ambientale."

La reazione del Comitato

Proprio il Comitato Parco LineaRE ha ringraziato, in una nota pubblicata sui social, l'impegno promesso per questo progetto. A proposito dell'approvazione della mozione, infatti, è stato scritto: "Questo passaggio è fondamentale perché il coordinamento per la realizzazione è necessario vista la complessità del progetto. Ringraziamo tutte le forze politiche che hanno riconosciuto l’importanza del progetto che può dare una risposta concreta alle tante, e note, problematiche che affliggono il territorio – poi, in conclusione, è stato aggiunto – Noi, come tutte le Associazioni e Cittadini che ci hanno sostenuto, ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai perso la fiducia."