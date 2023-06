Al via i lavori per Fo.Ro. Foresta Romana, il nuovo ‘bosco verticale’ di Tor Marancia Un nuovo “bosco verticale” sta per essere costruito a Roma: Fo.Ro. Living, presentato qualche giorno fa in Campidoglio, si mostra come una Foresta Romana per riqualificare la zona sud della capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Al via i lavori per Fo.Ro. living, la Foresta Romana nella zona sud di Roma. Il progetto, che mostra l'edificio come una sorta di bosco verticale romano, si propone di riqualificare il quadrante dell'VIII Municipio su cui sorgerà, la zona a sud ovest, fra San Paolo e Garbatella: Tor Marancia, piazza dei Navigatori e Giustiniano Imperatore.

Il progetto porta la firma di Mario Cucinella Architects e vedrà la luce ne prossimi trenta mesi: l'avvio dei lavori è previsto per il prossimo 17 luglio. L'idea è stata presentata nei giorni scorsi in Campidoglio dall’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, dal presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e dall’architetto Mario Cucinella.

Cosa è Fo.Ro., la Foresta Romana di Tor Marancia

L'investimento, privato, è di 55 milioni di euro, 40 per l'operazione immobiliare e il resto in oneri e opere di urbanizzazione. Il palazzone, che comprende un'area di 44.360 metri quadrati, sarà destinata per l'80% all'uso residenziale e per il 20% a quello non residenziale, mentre almeno 7.100 metri quadrati saranno destinati a social housing.

"Il progetto ideale integra l'ambiente, l'etica e la società", la dichiarazione dell'architetto che lo ha realizzato, Mario Cucinella, come scritto sul sito.

La struttura dei due palazzi, con forme moderne e tecniche avanzate, è pensata come quella degli alberi: ai primi piani, le radici, si troveranno gli uffici e gli spazi commerciali; sul fusto, ai piani superiori, le residenze da cui partiranno le "logge di vegetazione". I terrazzi saranno rivestiti di cotto, con gli stessi colori della corteccia e da brise soleil.

L'edificio green e "tecnicamente avanzato"

Il progetto, in particolare, prevede la costruzione di tre piani interrati per parcheggi multipiano e impianti a cui si aggiungono 12 livelli fuori dalla terra sui quali verranno posizionati steli e tronchi, come un bosco verticale nella capitale o, come dice il nome stesso, una "foresta romana".

Oltre a garantire più verde in questo quadrante cittadino, i palazzi si presentano come un progetto bioclimatico: le condizioni ambientali della zona, dal verde all'esposizione, fino alla luce del sole, vengono utilizzate per garantire spazi abitativi funzionali e di qualità, rafforzando la relazioen fra ambiente esterno e la struttura stessa.

Il secondo bosco verticale

Non si tratta dell'unico progetto simile a Roma: qualche mese fa è stata annunciata la costruzione di un primo "bosco verticale", nella zona dell'Eur. Si chiamerà Green Island e sarà ecologica e sostenibile. Sarà inaugurato a breve in viale dell'Oceano Pacifico, fra il Palazzo dello Sport, il Centro Commerciale di Euroma 2 e l'EuroBusiness Park e permetterà di utilizzare come luoghi di lavoro anche le terrazze vista Roma.