Anche Roma avrà il suo “bosco verticale”: il palazzo da 13200 metri quadri si troverà all’Eur La struttura si chiamerà “Green Island” e sarà ecologica e sostenibile: permetterà di utilizzare come luoghi di lavoro anche le terrazze vista Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Il progetto del palazzo dal sito Green Island.

Anche Roma, proprio come Milano, avrà il suo "Bosco verticale": si chiamerà Green Island e, proprio come suggerisce il nome, promette di essere un'isola verde affacciata sullo skyline della capitale.

Il palazzo sarà inaugurato a breve in viale dell'Oceano Pacifico, fra il Palazzo dello Sport, il Centro Commerciale di Euroma 2 e l'EuroBusiness Park, in quello che oggi è il polo terziario e finanziario dell'intera capitale, in un punto facilmente raggiungibile sia con la metropolitana e con altri trasporti pubblici di superficie che con la propria automobile, dal Grande Raccordo Anulare. Oltre agli uffici, inoltre, prevede luoghi di lavoro anche all'esterno, nelle grandi terrazze.

Il progetto dell'edificio e le sue terrazze

Progettato dall'architetto Gennaro Farino dello Studio Polis Ingegneria, l'edificio a pianta quadrata sarà alto cinque piani fuori terra e si estenderà per 13.200 metri quadrati, prevedendo 4 corti verdi all'interno e un vasto parcheggio con circa 200 posti. La struttura sarà destinata ad accogliere uffici e permetterà a più di 1300 persone di lavorare sia negli spazi al suo interno che in quelli all'esterno, nelle corti stile giardino d'inverno che nelle terrazze da cui si può ammirare il quadrante sud ovest della capitale.

Una novità portata dalla pandemia è la possibilità di lavorare nelle terrazze del palazzo: tutte le postazioni di lavoro, inoltre, godono del ciclo naturale della stagioni che permette alle piante di crescere rigogliose d'estate favorendo l'ombra e di spogliarsi delle foglie in inverno, facendo entrare il sole.

Un edificio sostenibile e certificato

Si tratta di un business hub di nuova generazione: è stato progettato rispettato gli standard di sostenibilità e vivibilità, per garantire il benessere delle persone che lavoreranno al suo interno.

Oltre ad estendersi per 13200 metri quadrati, l'edificio è stato creato con standard architettonici ed impiantistici di ultima generazione e risulta una struttura ecologica e sostenibile, premiata con la certificazione Leed Gold, uno dei protocolli più importanti di questo genere. I quattro patii centrali favoriscono raffreddamento e ventilazione, mentre i 16 giardini pensili regolano naturalmente emissioni di CO2 e raggi solari.

In copertura è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico: la massima efficienza energetica viene ottenuta con un involucro performante con parti trasparenti che ne assicurano l'isolamento termico. I sistemi presenti garantiscono le misure ideali per il risparmio energetico e l'acqua potabile come i corpi illuminanti a luci led; i sensori di presenza e luminosità a controllo del sistema di illuminazione e i temporizzatori e riduttori di flusso nei servizi igienici e per l’irrigazione.