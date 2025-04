Al Quadraro in 20 per una spedizione punitiva con asce e coltelli: assalto a una sala giochi

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Auto vandalizzate a Don Bosco foto Instagram Welcome to Favelas

Un video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas' mostra alcuni ragazzini mentre distruggono le automobili parcheggiate in via Statilio Ottato, zona Quadraro-Don Bosco a Roma. Ebbene, si è trattato di una vera e propria spedizione punitiva. Un assalto con asce e coltelli a una sala giochi della stessa via.

Le telecamere di sicurezza del locale hanno ripreso quanto accaduto: quindici ragazzi, forse venti, stranieri e con il volto incapucciato sono entrati all'interno della sala giochi intorno alla mezzanotte. Si sono avvicinati a un tavolo dove erano seduti cinque giovani di nazionalità romena e li hanno aggrediti con mazze e coltelli. Sono rimasti feriti sette ragazzi e i danni, sia all'interno che all'esterno del locale, sono ingenti.

Al loro arrivo gli agenti della questura di Roma hanno trovato soltanto uno romeni feriti, un 36enne immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni per ferite alla mano e alla testa. All'interno del locale c'erano anche tre italiani estranei ai due gruppi rivali. Tra loro, un 29enne con ferite alla testa, all'inguine, alla schiena e al quadricipite femorale, grave ma non in pericolo di vita. Gli altri due sono stati feriti lievemente e uno di loro è stato derubato del cellulare. Al policlinico Casilino si sono presentati invece gli altri quattro romeni: un 35enne, un 21enne, un 27enne e un 25enne, tutti feriti ma non gravemente.

I poliziotti stanno tuttora indagando per individuare coloro che hanno partecipato alla spedizione punitiva e accertare il movente dell'assalto alla sala giochi. All'interno del locale, tra l'altro, gli agenti hanno trovato due asce, una grande e una piccola, e due coltelli, uno in bagno e uno all'ingresso.