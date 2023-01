Ristorante apre il giorno di riposo per far mangiare i bisognosi: “Ogni piccolo gesto fa differenza” Saltare il giorno di riposo per aiutare gli altri: il progetto della Taverna di Dracula, locale di Tivoli, è diventato realtà. L’appuntamento con il pasto gratis ogni lunedì.

A cura di Beatrice Tominic

Lo avevano già fatto a novembre e per il pranzo di Natale: donare un pasto gratuito alle persone più bisognose diventerà un appuntamento fisso del 2023 per la Taverna di Dracula, locale nel cuore di Tivoli, a nord est della capitale. Titolari e dipendenti del locale hanno deciso che dedicheranno il loro giorno di riposo, il lunedì, per preparare un pasto ed un sorriso a chi non se lo può permettere.

Lo hanno fatto sapere sul loro profilo Facebook: "Ogni lunedì il nostro giorno di riposo diventerà il giorno istituzionalizzato per i più più bisognosi: quando si uniscono le forze e si collabora per un obiettivo comune ogni piccolo gesto fa la differenza", hanno scritto invitando a supportarli.

Tutti possono offrire un pasto a chi ne ha bisogno

"Lei è mia moglie Claudia e io sono Michele – si presentano così i titolari della Taverna di Dracula in un video postato sulla loro pagina – Prima di tutto vogliamo ringraziare i nostri clienti e followers che ci hanno sostenuto con tantissimi messaggi".

Dopo l'esperimento del mese di novembre e del pranzo di Natale che ha rallegrato in un giorno di festa persone bisognose e anziane che non si sarebbero potute permettere un pasto caldo in compagnia, hanno deciso di non arrendersi e continuare quest'iniziativa solidale: "Partiremo il 2 gennaio e continueremo tutto l'anno: ogni lunedì dedicheremo la giornata alle persone più bisognose, offrendo loro un pasto fisso. Tutti sapranno che alla Taverna di Dracula, ogni lunedì, troveranno un pasto caldo e qualcosa da bere – hanno assicurato – Abbiamo avuto l'idea di fare un abbonamento sulla nostra pagina per permettere a chiunque voglia di partecipare insieme a noi due: anche con pochi abbonati abbiamo deciso di andare avanti. Non si tratta più un progetto, ma è diventato realtà".

L'abbonamento proposto dalla Taverna

Per fare in modo che il progetto possa continuare, però, i titolari hanno chiesto aiuto ai loro clienti: "Vi diamo la possibilità di essere altruisti con un abbonamento di 0,99 euro al mese: il progetto è diventato una piccola realtà, ma senza il vostro sostegno non possiamo resistere all'infinito". Al costo di un caffè, ognuno può partecipare e aiutare questa piccola realtà a garantire sostegno e appoggio alle persone meno fortunate, non soltanto il giorno di Natale, ma una volta a settimana.