Al compleanno con barbecue si presentano 15 cinghiali: invitati barricati dentro la villetta Non disdegnando di approfittare del banchetto, i cinghiali hanno assaggiato alcune tartine e della frutta fresca, poi sono andati via uscendo dal portone secondario. È successo a Trevignano, a Nord di Roma.

A cura di Enrico Tata

L'odore di cibo ha probabilmente attirato due famigliole di cinghiali e così, alla festa di compleanno organizzata in giardino, si sono presentati 15 esemplari. Desiderosi di partecipare al barbecue, gli animali hanno vagato affamati tra i tavoli e hanno annusato tutto ciò che hanno trovato a portata di naso. Non disdegnando di approfittare del banchetto, i cinghiali hanno assaggiato alcune tartine e della frutta fresca, poi sono andati via uscendo dal portone secondario. È successo a Trevignano, all'interno di un'area boscosa a pochi chilometri dai laghi di Martignano e Bracciano a Nord di Roma, sicuramente ricca di esemplari selvatici.

Gli invitati alla festa si sono barricati in casa per diversi minuti

Se per i cinghiali si è trattato soltanto di un'innocua passeggiata alla ricerca di cibo, per gli organizzatori della festa di compleanno è stato invece un vero incubo. Per diversi minuti gli invitati si sono barricati in casa, terrorizzati dagli animali che scorrazzavano per il giardino della villetta. Per fortuna, tra i presenti c'erano due cacciatori, che hanno gestito quei momenti di tensione: hanno consigliato a tutti di lasciare tranquilli i cinghiali tra i tavoli imbanditi e di aspettare che andassero via da soli, cosa che effettivamente hanno fatto e in estrema tranquillità. Insomma, tutto si è risolto nel migliore dei modi, nessuno si è fatto male e gli animali sono tornati nel bosco. Certo, per gli invitati c'è stato un po' di spavento e forse qualche tartina in meno da mangiare. Ma i festeggiamenti sono andati avanti e senza nuove irruzioni da parte dei cinghiali.