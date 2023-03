“Aiuto, mi ha picchiato e mi ha cacciato via di casa”, mamma denuncia il figlio 25enne: arrestato Non era la prima volta che aggrediva la madre: nei suoi confronti erano già stati disposti un divieto di avvicinamento e uno di dimora nel comune di Ferentino.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto venerdì scorso, 11 marzo 2023, a Ferentino, comune ciociaro in provincia di Frosinone. Un ragazzo di 25 anni, già raggiunto dal divieto di avvicinamento nei confronti della mamma e divieto di dimora a Ferentino, si è introdotto in casa, l'ha nuovamente aggredita e poi cacciata via. La donna allora ha immediatamente allertato i carabinieri che sono giunti in breve tempo sul posto: lo stavano per bloccare, ma il ragazzo si è opposto anche a loro, aggrappandosi ad un palo per non essere portato in caserma. Per lui è stato convalidato l'arresto e nei suoi confronti è stata disposta nuovamente la misura del divieto di dimora in Ferentino.

L'aggressione di venerdì scorso

I fatti si sono svolti nella serata di venerdì scorso, quando il 25enne ha violato entrambi i provvedimenti a cui era sottoposto: quello di avvicinamento al domicilio della propria mamma e quello di divieto di dimora nel comune ciociaro.

Dopo essersi introdotto nell'abitazione in cui viveva la mamma, l'ha picchiata e l'ha cacciata via, costringendola a trascorrere la notte fuori. Come accaduto in passato, la donna ha allertato immediatamente i carabinieri della stazione di Ferentino, ai quali ha comunicato quanto accaduto: non era la prima volta che il figlio violava le disposizioni a suo carico imposte dall'Autorità Giudiziaria. Nel frattempo il ragazzo ha continuato a minacciarla per messaggio.

L'intervento dei carabinieri

Una volta intervenuti, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nella cittadina e lo hanno bloccato per portarlo in caserma per effettuare tutte le verifiche necessarie: a quel punto, però, il 25enne si è opposto ai militari e, per sottrarsi, ha iniziato ad aggrapparsi ad un palo, sgomitando contro i carabinieri. Il ragazzo è stato poi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza fino al rito direttissimo che ne ha convalidato l'arresto: nei suoi confronti è stata disposta nuovamente la misura del “Divieto di dimora in Ferentino”.