Aggredito da due sconosciuti la mattina di Natale: 31enne picchiato e rapinato L'uomo stava passeggiando quando è stato aggredito da due sconosciuti che lo hanno preso a calci e pugni, per poi rapinarlo, portandogli via smartphone e portafoglio.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato aggredito da due sconosciuti mentre stava passeggiando in una piazza di Latina la mattina di Natale. Secondo quanto raccontato dal 31enne, i due lo avrebbero prima preso a calci e pugni, e poi scaraventato a terra. Una volta bloccato, e impossibilitato a difendersi, all'uomo è stato rubato il portafoglio e il cellulare. Poi i due rapinatori si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce.

Sul caso indagano i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando compagnia di Latina. L'allarme è stato dato dalla vittima, che ha allertato il 112 non appena è riuscito a raggiungere il telefono. Sconvolto, ma fortunatamente non ferito in modo grave, ha raccontato ai militari quello che era appena successo. Ovvero che stava passeggiando quando i due, che non aveva mai visto in vita sua, lo hanno avvicinato, aggredendolo immediatamente. Il 31enne ha provato a opporre resistenza ma è stato tutto inutile: essendo due gli aggressori, sono riusciti a sopraffarlo molto facilmente, riuscendo a portargli via tutto quello che di costoso aveva. Ossia lo smartphone e il portafoglio.

La vittima non è rimasta fortunatamente ferita in modo grave, anche se ha comunque riportato delle lievi lesioni per cui ha deciso di recarsi in pronto soccorso. Le indagini sono al momento ancora in corso, gli aggressori non sono stati al momento individuati. Al vaglio le telecamere di sorveglianza nella zona, in modo da verificare se abbiano ripreso i due rapinatori nei momenti precedenti e successivi all'agguato. Rischiano entrambi di essere arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso.