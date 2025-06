Aggredite e rapinate da dieci ragazzi: “È stato terribile. Dicevano: Trans di m…, vi accoltelliamo”

video suggerito

Alcuni frame dal video dell'aggressione, dalle storie di Guendalina Rodriguez.

"Hanno iniziato a gridarci: Trans di m…, vi accoltelliamo. Una delle due amiche che erano con me ha risposto. E loro ci sono venuti addosso". Questo è il racconto sui social di Guendalina Rodriguez, una delle ragazze transgender aggredite qualche sera fa a Roma. Le tre sono state accerchiate e aggredite, prese a calci e pugni, da un gruppo composto circa da dieci ragazzi che poi le hanno anche rapinate dei soldi, carte di credito e cellulari. "È stato terribile", ha raccontato.

Questa mattina, è stata proprio Rodriguez a sporgere denuncia alla polizia che ha aperto le indagini per cercare di risalire all'identità degli aggressori.

L'aggressione a Roma, cosa è successo

"Trans di m… dateci tutto, stasera vi accoltelliamo". Queste la parole dei dieci ragazzi che nella serata di sabato scorso, fra la giornata del 31 maggio e quella del primo giugno, hanno aggredito le tre amiche. Una scena che ricorda molto, purtroppo, quanto avvenuto meno di un anno fa nel Viterbese.

"Eravamo andate a ballare all'evento Fiesta, in zona Eur. È lì che un gruppo di ragazzi ha iniziato a darci fastidio. Così abbiamo deciso di andare via e siam andate al club Imperatrice", che, invece, si trova poco distante da piazza Bologna. Sono rimaste nel locale fino all'alba. Una volta uscite hanno trovato lo stesso gruppo di ragazzi ad attenderle, sarebbero stati circa una decina. "Ci hanno detto che ci avrebbero accoltellato, una mia amica ha risposto e si sono avvicinati, accerchiandoci – ha spiegato ancora Guendalina Rodriguez, come riporta la Repubblica – È stato tremendo".

Il video del pestaggio ai danni delle ragazze trans a Roma

I tre ragazzi le hanno accerchiate e picchiate. Le hanno prese a schiaffi, calci e a pugni in volto. Le hanno seguite fino alla soglia del locale, continuando a tirare i calci verso l'ingresso. L'intero episodio è stato ripreso in video. Si vede Rodriguez cercare riparo nel locale. Poi, però, invece viene picchiata ancora e, infine, scaraventata a terra. "Aia, vi do i soldi. Vi do i soldi", prova a gridare ancora la ragazza, sperando che, una volta lasciati i suoi averi, poi il gruppo possa lasciarla stare. Con lei, due addetti alla vigilanza alla discoteca che hanno provato a difenderla. Ma il gruppo, così numeroso, ha avuto la meglio.

Dopo l'aggressione è andata anche al pronto soccorso per farsi visitare: è stata dimessa con una prognosi di otto giorni. Nella mattina di oggi, lunedì 2 giugno, la ragazza ha sporto denuncia al commissariato Villa Glori, gli agenti sono ora al lavoro per cercare di identificare e rintracciare gli aggressori.