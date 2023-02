Aggredita dall’ex compagno davanti alla figlia: “Aiutatemi, mi vuole strangolare” Stavano chiudendo il loro rapporto quando, per una lite sulla spartizione dei beni, il 50enne ha provato ad aggredire l’ex compagna: trasferito in carcere per maltrattamenti.

A cura di Beatrice Tominic

Ha chiamato i carabinieri qualche sera fa, chiedendo loro di intervenire: l'ex compagno, un uomo di 50 anni, aveva appena provato a strangolarla. Questo è quanto accaduto a Nettuno, comune sul litorale laziale ad una sessantina di chilometri dalla capitale, dove una donna ha telefonato al numero di emergenza unico nue 112 ed ha denunciato di essere stata aggredita davanti alla figlia minorenne.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto, non appena ricevuta la telefonata, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. All'interno dell'abitazione i carabinieri hanno trovato l'uomo, in evidente stato di ubriachezza e la figlia dell'ex compagna che aveva assistito alla scena: la donna, invece, temendo ulteriori aggressioni si era allontanata dalla casa.

I militari l'hanno raggiunta e affidata alle cure del pronto soccorso degli ospedali riuniti di Anzio-Nettuno dove è stata medicata. Successivamente, è stata accompagnata in caserma, dove ha spiegato ai carabinieri che i primi episodi violenti risalivano allo scorso mese di giugno.

L'arresto

Nel frattempo il 50enne è stato trattenuto: ha precedenti penali per reati che rientrano nel cosiddetto Codice Rosso ed era già stato in carcere per ragioni simili quando si trovava in un altro nucleo familiare.

I comportamenti violenti, però, sono continuati anche con la nuova compagna che, proprio per questa ragione aveva deciso di interrompere il rapporto, lasciandosi con una separazione consensuale nei giorni scorsi. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite a causa della spartizione dei beni.

L'uomo è stato trattenuto e portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida, perché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.