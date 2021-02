Un uomo ha spaccato il naso a una giovane poliziotta intervenuta su segnalazione di diverse persone che lamentavano la presenza di una persona aggressiva in strada. Si trattava di un uomo adulto di oltre quarant'anni in evidente stato di agitazione, che urlava in strada spaventando e minacciando i passanti. In tanti hanno chiamato il 113, e verso le 11.30 è intervenuta sul posto una pattuglia del commissariato Sant'Ippolito per vedere cosa stava accadendo. A bordo c'erano una poliziotta e il suo collega: in quel momento l'uomo stava sbracciando e urlando contro una donna e i suoi due bambini, motivo per il quale l'agente è scesa e si è messa in mezzo per allontanarlo, prendendo un forte schiaffo in pieno volto. La vicenda è riportata da Il Messaggero.

Rompe il naso a poliziotta, arrestato

La botta è stata molto forte, alla poliziotta è stato rotto il naso per la violenza dello schiaffo preso in piena faccia. L'aggressione, avvenuta in via Pisino all'angolo di via della Serenissima è andata avanti fino a che l'uomo non è stato bloccato dopo una rapida colluttazione. Portato negli uffici di polizia, è stato sottoposto agli accertamenti di rito e arrestato. L'uomo, classe 1978, è risultato avere alle spalle numerosi procedimenti penali a suo carico. Non è chiaro il motivo per il quale ieri mattina abbia dato in escandescenze, l'ipotesi è che fosse in stato confusionale dato che stava urlando contro tutti coloro che passavano e non contro qualcuno in particolare. La poliziotta è stata invece portata in ospedale per le cure del caso: l'uomo le ha rotto il naso e ha ricevuto diversi giorni di prognosi.