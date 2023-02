Aggredisce la compagna davanti al figlio piccolo: 40enne arrestato per maltrattamenti Le prime aggressioni, sia verbali che fisiche, risalgono al 2007: qualche sera fa la denuncia di una donna nei confronti del compagno 40enne, arrestato dai carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

La chiamata è arrivata di sera, qualche giorno fa: una donna ha chiamato il numero di emergenza unico, NUE, 112 per denunciare il compagno con il quale vive a Nettuno, comune sul litorale laziale a sud di Roma che dalla capitale dista quasi una settantina di chilometri.

La donna, dall'altro capo del telefono, ha raccontato in lacrime ai carabinieri di essere vittima di maltrattamenti da parte del compagno e ha chiesto ai militari di intervenire.

L'arrivo dei carabinieri nell'abitazione

A rispondere alla donna è stato uno degli operatori della Centrale Operativa della Compagnia di Anzio: quando ha raccontato in lacrime cosa le stava succedendo il carabiniere ha cercato di convincerla a lasciare aperta la telefonata, senza attaccare, per consentire di registrare le parole con cui l’uomo si stava rivolgendo a lei, oltre a mantenere il contatto per il tempo necessario all'arrivo dei militari nell'abitazione.

Non appena scattato l'allarme, i carabinieri della stazione di Nettuno hanno raggiunto la casa da cui chiamava la donna, per andare a soccorrerla. Una volta nell'appartamento, l'hanno trovata ancora in stato di agitazione: la casa era totalmente a soqquadro. Nell'abitazione, insieme alla coppia, anche il figlio minorenne: il ragazzino, ancora spaventato dopo aver assistito alla scena di violenza fra i due, si era chiuso in camera, dove lo hanno trovato i militari. Nella casa, ubriaco, era ancora presente anche l'uomo.

L'arresto del 40enne

I carabinieri hanno arrestato l'uomo, un 40enne italiano, perché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Entrambi sono stati accompagnati in caserma dove la donna, invece, è stata ascoltata dai militari. Durante il colloquio, ha raccontato che è stata vittima di angherie e aggressioni, sia verbale che fisiche, dal 2007: lo stesso trattamento, spesso, era riservato anche al figlio.

A causa della gravità delle accuse e la flagranza dell'intervento dei carabinieri, il 40enne p stato arrestato e trasferito nel carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.