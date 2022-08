Aggredisce autista Cotral e danneggia il bus: è il secondo caso in meno di 24 ore Un 18enne ha aggredito l’autista di un bus Cotral e ha danneggiato il veicolo a Colleferro. Una scena simile è accaduta, nella stessa notte, a Velletri.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto 2022, fra le ore 21 e le 23, a Colleferro, comune che si trova nella zona a sud ovest della città metropolitana di Roma e che dista dalla capitale circa una sessantina di chilometri: un ragazzo è salito su un bus Cotral, ha aggredito il conducente e ha danneggiato il veicolo.

La dinamica: il danno al bus

L'aggressore, un ragazzo di appena 18 anni, è salito a bordo di un bus della flotta Cotral, Compagnia Trasporti Laziali, che collega località e comuni del Lazio. Nel corso di un controllo, il ragazzo è stato trovato sprovvisto di biglietto e senza mascherina. Così è stato invitato a scendere dal bus, ma una volta a terra, ha reagito prendendo un sasso e lanciandolo contro al parabrezza del mezzo.

L'aggressione contro l'autista

Il 18enne si trovava in uno stato di evidente agitazione: per questa ragione, allora, l'autista che si trovava alla guida del bus è sceso dal mezzo tentando di calmarlo. Il ragazzo, invece, ha risposto a questo tentativo aggredendolo. Sul posto, non appena allertati, sono immediatamente arrivati i soccorsi: l'autista, a seguito dell'aggressione, è stato trasportato in ospedale, dove le ferite riportate sono state giudicate con un codice verde. Sul luogo è intervenuta la polizia: il ragazzo è stato denunciato per lesioni, danneggiamento e interruzione del pubblico servizio.

Il precedente a Velletri

Nella stessa serata, un episodio simile si è verificato a Velletri, in piazzale Martiri d'Ungheria. Qui un ragazzo di 24 anni ha litigato con l'autista di un autobus Cotral che, in quel momento, non si trovava in servizio. Poi lo ha aggredito, schiaffeggiandolo, prima di scagliarsi contro un mezzo, danneggiandolo lanciandogli un sasso. Il giovane, infine, è stato denunciato dai militari della stazione di Velletri con le accuse di percosse e danneggiamento.