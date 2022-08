Prende a schiaffi un conducente Cotral: denunciato un ragazzo a Velletri Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di percosse e danneggiamento.

A cura di Enrico Tata

bus Cotral

Ha litigato con un autista di un autobus Cotral, lo ha schiaffeggiato e poi ha danneggiato l'autobus con un sasso. Per questo un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di percosse e danneggiamento. L'episodio è avvenuto nella notte in piazzale Martiri d'Ungheria a Velletri. Stando a quanto ricostruito, un 24enne del posto ha prima discusso con un conducente del Cotral in quel momento libero dal servizio e poi, dopo averlo aggredito, si è scagliato contro un mezzo e lo ha danneggiato. Il giovane, come detto, è stato denunciato dai militari della stazione di Velletri.

Un altro episodio avvenuto a piazza Martiri d'Ungheria: litiga con la fidanzata, poi aggredisce i carabinieri

Qualche giorno fa, sempre in piazza Martiri d'Ungheria a Velletri, un ragazzo di 25 anni avrebbe litigato furiosamente con la fidanzata e poi, quando sono arrivati i carabinieri sul posto, avrebbe aggredito anche loro e avrebbe devastato la sala d'attesa Cotral presso il Nodo di Scambio di Velletri. Stando a quanto ricostruito dai militari del nucleo radiomobile, il giovane era senza documento di identità e ha subito insultato i militari. Poi ha sferrato calci e pugni agli arredi e alle vetrate della sala d'attesa, rompendo anche una porta dei locali Cotral. Il giovane è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.