Aggredì 4 giovani dopo una manifestazione: militante di Casapound sottoposto ad obbligo di firma Dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria per l’obbligo di firma un esponente di Casapound. Insieme ad altri mililanti del gruppo di estrema destra è indagato per aver aggredito 4 studenti dalla manifestazione in Piazza Santi Apostoli lo scorso 18 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un militante di Casapound è stato sottoposto ad obbligo di firma alla polizia giudiziaria, per i reati di rapina aggravata e lesione in concorso, insieme ad altri esponenti del movimento di estrema destra. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato farebbe parte del gruppo di persone, che ha aggredito quattro giovani di ritorno dalla manifestazione a difesa della Costituzione in Piazza Santi Apostoli in zona Colle Oppio a Roma. I ragazzi indossavano una maglietta dello Spin Time e sventolavano una bandiera della Rete degli Studenti Medi. L'aggressione è avvenuta vicino al pub Cutty Sark, in via Carlo Botta all'altezza del civico 5 nel pomeriggio di martedì 18 giugno scorso.

Le indagini sull'aggressione

Il provvedimento è scattato dopo le indagini condotte dagli agenti della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura. I poliziotti della mattinata di oggi, martedì 20 agosto, hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell'obbligo della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria stabilita dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, come richiesto dalla Procura. La misura è scattata anche grazie l'acquisizione dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza da parte della Digos e alle successive indagini, che hanno portato all'identificazione degli aggressori. Si tratta di persone note alla Digos, perché appunto militano negli ambienti di CasaPound.

L'aggressione in Piazza Santi Apostoli

I fatti risalgono al 18 agosto scorso, a Piazza Santi Apostoli c'era stata una manifestazione in difesa della Costituzione delle opposizioni unite Pd, M5s, Avs, + Europa (fatta eccezione per Azione e Italia Viva) contro l'autonomia differenziata ed il premierato. Quattro giovani con una maglia dello Spin Time ed una bandiera de una Rete degli Studenti Medi, sono stati notati, presi di mira e aggrediti dai militanti di Casapound. I militanti si sono poi impossessati della bandiera della Rete degli Studenti Medi, poiché simbolo di un movimento di diverso orientamento politico.