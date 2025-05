video suggerito

Agenti soccorrono bimbo di un anno durante incendio, la famiglia: "Avete salvato lui e la nostra vita" La famiglia di Tommaso, il bambino di 18 mesi che lo scorso mese era rimasto intrappolato in un appartamento durante un incendio, ha voluto incontrare i poliziotti che lo hanno salvato per ringraziarli.

A cura di Natascia Grbic

La famiglia di Tommaso, il bambino di un anno e mezzo salvato da due poliziotti lo scorso mese durante un incendio, ha incontrato i due agenti che hanno salvato la vita al piccolo. Questa mattina i genitori di ‘Tommy' sono stati ricevuti in commissariato, in modo da incontrare ancora una volta Enrico e Salvatore, i due agenti che hanno preso il bambino e lo hanno portato fuori dall'appartamento. A chiedere questo nuovo incontro era stato il nonno, che in una lettera indirizzata a Enrico aveva scritto: "Non potrò mai ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto, hai salvato non solo Tommy ma tutta la nostra famiglia, grazie infinite per tutta la vita".

Il brutto episodio è avvenuto poco più di un mese fa a Roma. Mentre i poliziotti Enrico e Salvatore stavano rientrando nella caserma di via Guido Reni, hanno sentito una nota via radio con la segnalazione di un incendio in via Giovanni Branca. Si sono subito recati sul posto, e hanno visto la palazzina avvolta dal fumo, con uno degli appartamenti in fiamme. Sul balcone sopra l'abitazione coinvolta dall'incendio c'erano delle persone che chiedevano aiuto: tra queste una ragazza con in braccio il bimbo avvolto in un fagotto. Entrati nel palazzo, Enrico e Salvatore hanno incontrato per le scale il papà del bambino, disperato perché non riusciva ad arrivare al sesto piano – dove c'era il piccolo insieme alla baby sitter – a causa delle fiamme.

Mentre i Vigili del Fuoco stavano spegnendo l'incendio al quinto piano, Enrico e Salvatore sono riusciti a salire al sesto piano per raggiungere il piccolo bloccato nell'appartamento. Poco dopo, il primo poliziotto è uscito con in braccio Tommaso, mentre Salvatore metteva in salvo la baby sitter. Il bambino è stato poi assistito dai Vigili del Fuoco con una bombola d'ossigeno, ed è poi tornato tra le braccia dei genitori e dei nonni.

"Questa mattina, è stata l'occasione, per i genitori di Tomasso, di guardare di nuovo negli occhi Enrico e Salvatore, i loro ‘angeli in divisa' – le parole della Questura in una nota – In ricordo del loro legame ormai inscindibile, nelle tasche della loro divisa, conservano un ciondolo su cui nonno Francesco ha fatto incidere il nome di Tommy e la data di quel giorno così spaventoso e, nello stesso tempo, indimenticabile. Quanto al piccolo Tommy, oltre a riabbracciare i suoi "angeli custodi", ha travolto con il suo sorriso i suoi nuovi amici poliziotti con cui ha trascorso una mattinata da ‘collega'".