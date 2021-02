Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Settecamini in accordo con la Procura della Repubblica del tribunale di Tivoli. È accusato di aver picchiato selvaggiamente un bambino di cinque anni che gli era stato affidato dai genitori, che si erano dovuti assentare per qualche ora. Le indagini sono state condotte dai militari di Settecamini e dai colleghi di Tivoli in sinergia con la Procura di Tivoli, e hanno portato dopo poco meno di 48 ore all'arresto del sospettato principale, che nei momenti successivi al fatto si era reso irreperibile, lasciando la sua abitazione e provando a non farsi trovare. Non è servito, e oggi è stato arrestato e portato in carcere.

Lascia bimbo a un amico, il piccolo picchiato selvaggiamente

I fatti sono avvenuti la sera di domenica 14 dicembre a Guidonia. A chiamare i carabinieri è stata la madre del piccolo, che era andato a prenderlo a casa del 25enne, che avrebbe dovuto fargli per qualche ora da baby sitter. Il ragazzo era completamente ubriaco, l'ipotesi è che lo abbia picchiato nel lasso di tempo in cui avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Il piccolo era pieno di lividi, escoriazioni al volto e ferite in tutto il corpo: quando i militari sono arrivati, lo hanno trovato in braccio alla madre che piangeva a dirotto per il dolore insopportabile causatogli dal 25enne. Portato immediatamente in ospedale, le sue ferite sono state giudicate guaribili in due mesi. Sconvolti i genitori, che mai avrebbero pensato il 25enne potesse comportarsi in questo modo e che lo hanno denunciato, testimoniando per farlo trovare al più presto dalle forze dell'ordine. Il 25enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi e portato nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.