Aereo ultraleggero precipita tra le case a Sabaudia, morto il pilota Il velivolo si è schiantato all’interno del cortile di una casa di campagna in località Bella Farnia. In corso le indagini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un aereo ultraleggero è precipitato oggi pomeriggio a Sabaudia, al confine con Latina. Il velivolo, modello Eurostar, si è schiantato all'interno del cortile di una casa di campagna, in località Bella Farnia, nei pressi di Borgo Grappa, dove sono presenti diverse abitazioni. Il pilota è morto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possa esserci stato un malfunzionamento dei sistemi e che il pilota abbia cercato di intraprendere una manovra di atterraggio di fortuna, oppure che il conducente sia stato magari colpito da un improvviso malore. Ipotesi al momento, che solo le indagini delle autorità competenti potranno chiarire. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 13.

Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente avviato le operazioni per estrarre dall'abitacolo il pilota. Nonostante l'arrivo dei soccorsi con l'ambulanza del 118, però, per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. Per fortuna non si registrano altri feriti, nonostante nella zona, come detto, ci siano diverse abitazioni di campagna. L'aereo, di quelli da diporto, era decollato poco prima dall'aviosuperficie di Nettuno. Sono in corso i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Mentre si sta provvedendo all'identificazione della vittima. Il velivolo, nel frattempo, è stato sottoposto a sequestro da parte del pm di turno incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, per i successivi accertamenti. Dalle ulteriori verifiche e da eventuali perizie tecniche, infatti, potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire quello che è accaduto. Non è escluso quindi che la Procura possa richiedere una consulenza tecnica per fare piena luce su quanto avvenuto.