Adolescente a piedi sull’A1, da Roma voleva raggiungere Milano: fermato dalla polizia stradale Il ragazzino è stato fermato dagli agenti della polizia stradale, che lo hanno visto camminare sulla corsia di emergenza. Quando gli hanno chiesto cosa stesse facendo, ha risposto con molta tranquillità che aveva marinato la scuola e che stava andando a Milano a piedi. Portato negli uffici di polizia, è stato poi consegnato ai genitori.

A cura di Natascia Grbic

A piedi sull'A1 da un comune della provincia di Roma per raggiungere Milano. Questa la (pericolosa) impresa che un ragazzino ha tentato questa mattina, prima di essere fermato dagli agenti della polizia stradale di Orvieto nel tratto di strada tra Magliano Sabina e Orte. Quando i poliziotti gli hanno chiesto cosa fosse successo e perché stesse camminando sulla corsia d'emergenza, ha risposto molto serenamente che aveva marinato la scuola e che aveva intenzione di andare a Milano. Dopo avergli detto che non poteva raggiungere il capoluogo lombardo a piedi, lo hanno fatto salire in macchina e lo hanno portato nei loro uffici di Orvieto. Dopodiché hanno chiamato i genitori, che sono andati a prenderlo per riportarlo a casa.

Adolescente a piedi sull'A1: automobilisti increduli per l'accaduto

Cosa sia saltato in mente al ragazzino, non è dato sapere. Forse non era consapevole della distanza effettiva tra Roma e Milano, forse non era a conoscenza del fatto che in autostrada non si può assolutamente camminare a piedi. Un gesto molto pericoloso il suo, dato che ha messo a repentaglio non solo la sua incolumità ma anche quella degli altri automobilisti, che lo hanno visti increduli camminare sulla corsia dell'emergenza.