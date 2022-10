Adescano anziano dicendo che vogliono passare la notte con lui: pestato, sequestrato e rapinato Le due donne sono riuscite a farsi invitare nella sua abitazione, dove sono state raggiunte da due complici. L’uomo è stato picchiato e rapinato dai quattro, che gli hanno portato via tutti i risparmi.

A cura di Natascia Grbic

Lo hanno adescato facendogli credere che avrebbero passato la notte insieme. E invece, una volta nel suo appartamento, sono state raggiunte da due uomini che hanno picchiato l'anziano con calci e pugni per costringerlo a consegnare tutti i suoi averi. Non solo: lo hanno portato in diversi bancomat della città per prelevare del denaro e rubarglielo, fino a che non gli hanno finito tutti i risparmi.

L'episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto a Ferentino, in provincia di Frosinone, all'inizio di gennaio. Il pensionato aveva conosciuto le due donne in un bar: le due, di 37 e 40 anni, si erano avvicinate facendogli molti complimenti, e lasciandogli intendere che sarebbero state disposte a passare la notte con lui. L'uomo le ha quindi invitate nella sua abitazione, dove hanno cominciato ad avere un approccio.

Dopo poco hanno fatto irruzione due complici delle donne: si tratta di due uomini residenti ad Alatri di 35 e 38 anni. Hanno preso il pensionato a calci e pugni, lo hanno minacciato di morte, gli hanno tolto il cellulare per isolarlo e lo hanno costretto a prelevare contanti da diversi punti bancomat di Ferentino. All'ultimo sono stati notati da una volante della polizia, che li ha messi in fuga. La vittima è stata portata in ospedale, ferita e sotto shock. mentre le indagini sono partite immediatamente. I quattro sono stati identificati tramite la visione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona: devono rispondere di lesioni, rapina e sequestro di persona. Nel caso ci fosse un rinvio a giudizio e fossero condannati, rischiano una pena molto severa dati i capi d'imputazione.