Addio alle cabine telefoniche, saranno rimosse: per le strade di Roma ce ne sono mille Chi non ricorda le chiamate con i gettoni o le schede telefoniche? Le cabine telefoniche verranno smantellate da tutta Italia, a Roma ce ne sono circa mille.

A cura di Alessia Rabbai

È giunto il momento di dire addio alle cabine telefoniche, allo scoccare del loro settantesimo anno. Di alcuni giorni fa è la notizia che Agcom ha autorizzato ufficialmente Tim per rimuoverle. Sull'intero territorio nazionale se ne contano circa 30mila, delle quali circa un migliaio si trovano a Roma. Sia che si tratti delle cabine chiuse che quelle relativamente più recenti "aperte", saranno tolte e smantellate.

Fine di un'era

Le cabine telefoniche fanno parte del ricordo infantile dei nati fino agli anni '90. Qualla cornetta rossa, la tastiera consumata e schede telefoniche con tante immagini diverse da collezionare, su ognuna delle quali era riportato il numero che ne indicava la diffusione. Come dimenticare i raccoglitori che riempivamo con i nostri genitori e amici, ogni volta che il credito telefonico terminava, sempre alla ricerca della scheda più bella e più "rara". Incontrarle di tanto in tanto per le strade della città oggi fa tornare per un istante inaspettato indietro nel tempo. Pensare di non trovarle più mette nostalgia.

Alcune cabine sono diventate biblioteche di strada

In disuso e molte delle quali non più funzionanti, le cabine telefoniche sono ormai "cadute in rovina". Come "torri nel deserto", appaiono di tanto in tanto abbandonate tra le sterpaglie o occupano il marciapiede danneggiate da atti vandalici. Diverse però hanno avuto una seconda vita: alcuni cittadini in vari quartieri le hanno riqualificate, sistemandole e riadattandole a moderne esigenze. Così le cabine telefoniche "più fortunate" sono diventate "bibliocabine" ossia piccole biblioteche di strada dove gli abitanti del quartiere possono prendere un libro e lasciarne un altro per chi verrà. La rimozione tuttavia sarà graduale, non sono ancora noti né i tempi né i criteri. Faranno eccezione a quanto pare solo i punti di telefonia presenti presso le carceri, le caserme e gli ospedali, che rispondono ancora ad un servizio utile per la popolazione.