A Roma le vecchie cabine telefoniche diventano librerie: l’iniziativa di un gruppo di cittadini Un gruppo di cittadini ha creato delle librerie all’interno delle vecchie cabine telefoniche di Roma, facendone dei punti di bookcrossing.

A cura di Natascia Grbic

Foto dalla pagina Facebook ’Bibliocabine – Appia Tuscolano’

Ricordate le vecchie cabine telefoniche? Ormai sono in disuso da anni, lasciate all'abbandono più totale, nonostante siano un tesoro di ricordi di chi, tra gli anni novanta e duemila, le usava costantemente, tra gettoni che finivano troppo presto e tessere da collezionare. A Roma c'è un'associazione che ha deciso di recuperarne alcune e farne dei centri di bookcrossing nel quartiere Appio Tusconalo: è l'associazione Cervelli Forti, fondata da Giuseppe Forti e Simonetta Cervelli.

"Il progetto è nato nel febbraio 2021, quando notai una cabina telefonica abbandonata e dismessa in via Pinerolo di fronte un bar – spiega a Il Messaggero Giuseppe Forti – l’idea nasce dal book crossing un’iniziativa già in voga molto in nord Europa, l’idea mi piace, decidiamo di riqualificarla con l’aiuto di Simonetta Cervelli, ricevo migliaia di like e commenti sul mio profilo social, da li la ripuliamo, formiamo l’Associazione ‘Cervelli forti' ce la facciamo segnare dal comune, sperando che sia la prima di una lunga serie lungo l’asse Appio Tuscolano che va da San Giovanni a Cinecittà".

Sono tante le persone che si preoccupano di far ‘vivere' queste cabine, portando sempre nuovi libri per non lasciarle mai sguarnite. Di cabine trasformate in librerie ce ne sono sei all'Appio Tuscolano. Ma l'associazione spera che il Comune ne metta a disposizione altre, in modo da creare nuovi punti di bookcrossing in giro per la città. E dare nuova luce a queste vecchie costruzioni, che in questo momento giacciono abbandonate per le vie di Roma, spesso rotte, sporche e totalmente preda dell'incuria e dell'abbandono.