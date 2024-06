video suggerito

Addio al generale Claudio Graziano, i funerali domani venerdì 21 giugno a Roma

A cura di Rosario Federico

Claudio Graziano

Le esequie del presidente di Fincantieri Claudio Graziano saranno celebrate domani venerdì 21 giugno, alle ore 10.30 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma.

La camera ardente è allestita invece presso il Policlinico Militare "Celio" della Capitale nella Chiesa dedicata a Maria Salus Infirmorum ed è aperta per tutta la giornata di oggi, giovedì 20 giugno, dalle ore 11 alle ore 19.

Il presidente di Fincantieri trovato senza vita in casa

Claudio Graziano è stato trovato morto lunedì mattina 17 giugno, poco prima delle 10, nella sua camera da uno dei carabinieri della scorta che possedeva le chiavi della sua abitazione in centro a Roma. Aveva 70 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il presidente di Fincantieri si sarebbe tolto la vita lasciando un biglietto. Lo scorso anno è venuta a mancare la moglie, Marisa Lanucara. Il titolo di Fincantieri ha reagito in Borsa alla notizia della morte del presidente Graziano andando in rosso, in calo di oltre il 3%.

La carriera di Claudio Graziano

Nato a Torino nel 1953, il generale ha passato la sua vita nelle Forze Armate: nel 1974 è stato nominato ufficiale di fanteria degli alpini e dopo aver ottenuto diversi comandi, nel 1987 è stato assegnato allo Stato Maggiore dell'Esercito, dove ha svolto l'incarico di Ufficiale Addetto presso l'Ufficio Programmi di Approvvigionamento. Nel 1988 è stato promosso maggiore. Diverse le missioni di pace all'estero, supportando il soccorso sanitario alle popolazioni del posto. Nell'ottobre 2011 è stato nominato Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Ha ricoperto poi il ruolo di Capo di Stato Maggiore della Difesa per tre anni e mezzo, dal febbraio 2015 al novembre 2018 per poi diventare il presidente del Comitato militare dell'Unione europea. Il generale era diventato il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Fincantieri, uno dei più importanti e famosi siti di cantieri al mondo nel maggio 2022. Pochi mesi dopo, nel settembre 2022 è anche presidente di Assonave (Associazione Nazionale dell'industria navalmeccanica).