Suor Paola, il cordoglio di Meloni: "Donna straordinaria". Domani la camera ardente in Campidoglio Organizzata in Campidoglio la camera ardente per Suor Paola, al secolo Paola D'Auria. L'appuntamento è dalle ore 10 alle 19 in sala della Promoteca.

A cura di Beatrice Tominic

Allestita in Campidoglio la camera ardente di Suor Paola. L'ultimo saluto alla religiosa, al secolo Paola D'Auria, è programmato per domani giovedì 3 aprile dalle ore 10 alle ore 19. Per prendere parte all'addio, l'ingresso è dalla Promoteca, dalla scalinata del Vignola. Figura di riferimento per il sociale e per lo sport, Suor Paola è morta ieri sera, martedì primo aprile 2025, all'età di 77 anni a Roma, dopo una lunga malattia.

Tifosissima della Lazio, era diventata nota al pubblico negli anni Novanta grazie alla sua partecipazione alla trasmissione televisiva Quelli Che il Calcio, condotta all'epoca da Fabio Fazio. Nel 1998 è stata creata l'associazione So.Spe. Solidarietà e Speranza a cui viene assegnato un immobile comunale in disuso nella zona di Bravetta e dove ancora oggi si trova la casa famiglia fondata da Suor Paola in via de Iacovacci, zona Forte Bravetta a Roma.

"Con la sua Associazione, la So.Spe., ha accolto, dato una casa e restituito una speranza a chi pensava di averla persa. Era una donna straordinaria", il commento della premier Giorgia Meloni.

L'addio di Giorgia Meloni a suor Paola

"Sono addolorata per la scomparsa di Suor Paola D'Auria, donna straordinaria, animata da una profonda fede e dall'amore per il prossimo. Con la sua Associazione, la So.Spe., ha accolto, dato una casa e restituito una speranza a chi pensava di averla persa – ha fatto sapere la premier – Suor Paola è stata uno dei volti più belli di quel meraviglioso mondo del volontariato italiano, senza il quale la nostra società sarebbe più povera e meno coesa. Non la dimenticheremo. Ai suoi familiari, alla sua comunità religiosa e a tutti i suoi collaboratori giunga il mio cordoglio e la mia vicinanza", ha poi concluso.

Addio a Suor Paola: il cordoglio da sport e politica

In nome dell'affetto che legava la religiosa alla Lazio, è stato proprio il club ha diffondere una nota in cui esprime tutto il cordoglio. "La S.S. Lazio, con in testa il presidente, Claudio Lotito, e la dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di Suor Paola D'Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della lazialità – si legge sul sito – La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza, come il nome della sua associazione, a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l'umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato".

Non ha tardato ad arrivare anche il commento dell'Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato: "Profondo dolore per la sua scomparsa, l'esempio più alto di solidarietà, carità e altruismo. Una persona che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città – ha scritto in una nota dando la notizia della camera ardente per omaggiarla – La ringrazio per aver dedicato la sua vita alla missione di aiutare il prossimo, di sostenere le persone più fragili e di difendere chi era rimasto solo. Roma non la dimenticherà mai".