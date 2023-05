Addetta Atac fema un passeggero che salta i tornelli e viene aggredita: 20 giorni di prognosi Momenti di tensione ai tornelli della metropolitana di Roma, dove una dipendente Atac è stata aggredita da un passeggero senza biglietto ed è finita in ospedale con ferite guaribili in 20 giorni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un passeggero ha aggredito una dipendente Atac durante il turno di lavoro. La donna ha dovuto ricorrere a cure mediche per le percosse ricevute ed è stata dimessa dall'ospedale con venti giorni di prognosi. L'episodio di violenza, l'ennesimo del quale vitttima è una dipendente dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino, si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 30 aprile ai tornelli d'accesso di una stazione della metropolitana. Erano circa le ore 15 quando l'addetta Atac ha chiesto ad un utente di mostrarle il titolo di viaggio. Aveva infatti visto l'uomo scavalcare i varchi senza obliterare il biglietto.

Il passeggero ha dato in escandescenze e l'ha colpita più volte, prendendola a pugni. Subito dopo è scappato facendo perdere le proprie tracce. A denunciare l'acacduto sono stati Antonio Cannone e Gianluca Donati, i nuovi segretari del sindacato Faisa Cisal di Roma e Lazio: "La colpa della lavoratrice è stata solo quella di aver chiesto il titolo di viaggio ad un facinoroso che aveva appena scavalcato i varchi d'accesso – scrivono in una nota – Continuano le aggressioni ai lavoratori del trasporto pubblico locale senza che vengano presi provvedimenti significativi da parte delle Aziende per proteggere i lavoratori. Alla collega va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Noi ci siamo, pronti a denunciare le aggressioni e a cercare soluzioni a questa piaga. Continuano, però, a non esserci le istituzioni. Il nostro grido resta forte: #Bastaaggresioni".

La dipendente Atac è stata accompagnata al pronto soccorso, dov'è stata medicata e guarirà in venti giorni. Da quanto si apprende l'aggressore non è ancora stato identificato. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, per cercare di risalire all'autore della violenza, al vaglio le immagini delle telecamere, che potrebbero averlo immortalato.