Ad Ardea non ci sono medici di base: “Mia madre 91enne costretta a fare 35 km per un farmaco salvavita”

Oltre mille cittadini di Ardea sono rimasti senza medico di base: le disponibilità più vicine sono a Rocca di Papa: “Nessun provvedimento per garantire la continuità del servizio”.

"Mia madre è del 1935, ha 91 anni e ha bisogno di farmaci salvavita. Non può essere costretta a fare 35 chilometri per andare dal medico di base". Silvia Matricardi vive con sua mamma ad Ardea, in provincia di Roma, per la precisione nella frazione di Tor San Lorenzo, a pochi metri dal mare. Qualche giorno fa, senza preavviso, loro e un altro migliaio di cittadini si sono ritrovati senza il loro dottore, a cui l'Asl Roma 6 non ha rinnovato il contratto provvisorio di convenzione. Ma in città non ci sono alternative disponibili e la soluzione più vicina è a Rocca di Papa, a circa 50 minuti di macchina.

"Senza medico all'improvviso, mia madre ha bisogno dei farmaci"

"Nessun avviso, nessun provvedimento per garantire la continuità del servizio", così è terminato il contratto del medico che aveva in cura Silvia e sua madre. Per tre anni ha lavorato all'interno di un ambulatorio di Tor San Lorenzo, ma, nonostante la disponibilità a restare in pianta stabile, non gli è stato mai proposto un incarico a titolo definitivo. "Gli hanno sempre offerto contratti transitori annuali – aggiunge Silvia – . Questo era il terzo anno e lui, giustamente, a un certo punto ha chiesto di non essere più preso in giro. Anche perché non è di qui, ma residente al Sud".

La mamma di Silvia ha bisogno di farmaci per il controllo della pressione. Una terapia standard, ma delicata. "A volte è necessario che venga cambiato il farmaco: è già successo due volte. Questo richiede controlli frequenti, ma anche un momento di conforto umano, perché le persone anziane si preoccupano".

Il dottore più vicino a Rocca di Papa, a 35 chilometri

Una volta saputo che non si sarebbe più potuta recare nell'ambulatorio a cinquanta metri da casa sua, Silvia si è messa alla ricerca di un nuovo dottore che potesse visitare la madre con la regolarità che serve. Si è quindi collegata al sito dell'Asl Roma 6, competente per il territorio di Ardea, dove ha fatto la scoperta che l'ha lasciata nello sconforto. Solo cinque medici erano disponibili ad accogliere nuovi pazienti. Tutti con ambulatori a Rocca di Papa, Grottaferrata o Frascati.

"Il caso di mia madre è solo uno – continua Silvia -, ma pensiamo anche ai lavoratori che hanno l’influenza con 40 di febbre, o la dissenteria, e hanno bisogno di un certificato di malattia. Giustamente nessuno te lo fa per telefono. Quindi tu devi salire in macchina con 40 di febbre, farti un'ora di traffico per arrivare magari fino a Rocca di Papa partendo da Tor San Lorenzo, poi fare almeno mezz’ora di fila prima di essere ricevuto, e poi risalire in macchina solo per avere un pezzo di carta da portare al lavoro".

Nessun medico disponibile ad Ardea

Sono più di mille i pazienti che adesso risultano scoperti. Rivivono uno spaesamento già avvertito tre anni fa: infatti il dottore era stato chiamato a sostituire Mariano Amici, con posizioni molto scettiche sul vaccino Anti-Covid e per questo sospeso dalla professione. Adesso Ardea, città da più di 50mila abitanti, non ha più medici di base disponibili. "Sono tutti pieni, oppure ‘con delega', cioè assegnabili solo se hanno già in cura un tuo familiare stretto per cui puoi chiedere il ricongiungimento familiare – sottolinea Silvia -. Possibile che non voglia venire nessuno qui? Neanche fossimo nel Bronx".

Una paradossale assenza di un servizio essenziale su cui Silvia non vuole passare sopra. Ha inviato al protocollo dell'Asl Roma 6 una diffida ufficiale a interrompere il rapporto di lavoro con il medico. "È una violazione dell'Articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come ‘fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività', e dei Livelli Essenziali di Assistenzi (LEA) previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 502/1992″, spiega.

L'Asl indaga sul caso

L'Asl Roma 6 ha risposto dicendo di aver preso in carico il reclamo e a Fanpage.it fa sapere di stare lavorando al caso, per capire se l'assenza di disponibilità sul territorio sia solo un errore del sistema informatico o l'effettiva realtà di una carenza molto grave che non riguarda solo Ardea. Secondo dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, nel Lazio mancano 358 medici di base rispetto a quelli che servirebbero, una situazione che potrebbe andare anche a peggiorare nei prossimi anni con quasi mille pensionamenti.

"La speranza sarebbe che al dottore venisse finalmente proposto un incarico non temporaneo, in modo da metterlo nelle condizioni di accettare – conclude Silvia, con la voce strozzata dalla rabbia e dalla preoccupazione -. Oppure che dal cilindro esca qualcuno che lo sostituisca ad Ardea. Perché questa è l’unica cosa che evita a tutti noi di doverci mettere in viaggio alla ricerca di un medico che, di fatto, non c’è".