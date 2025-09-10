Accusato di stuprare il figlio adolescente dopo la separazione con la moglie, papà finisce in carcere

Immagine di repertorio

È stato arrestato ed è finito in carcere un uomo accusato di aver stuprato il figlio adolescente, dopo la separazione con sua moglie. Violenze che sarebbero andate avanti per mesi, fino a quando il ragazzo ha denunciato il padre. Si tratta di un cinquantenne originario della provincia di Frosinone, che dovrà rispondere della accuse a proprio carico. L'uomo ascoltato dagli inquirenti ha respito i fatti che gli sono contestati, spiegando che quanto raccontato dal giovane è stata tutta un'invenzione della ex moglie. Gli inquirenti però non gli hanno creduto e per lui è scattata la misura cautelare in carcere richiesta dalla Procura e disposta dal giudice delle indagini preliminari. L'uomo dovrà rispondere del reato di violenza sessuale ai danni del figlio.

Come riporta Il Messaggero le indagini sono partite dalla denuncia del ragazzo. Il giovane ha raccontato alle forze dell'ordine che suo padre avrebbe rivolto attenzioni morbose nei suoi confronti, fino all'abuso. Ciò sarebbe accaduto dopo la separazione dei genitori, che si sono allontanati, restando in cattivi rapporti. Il papà ha però cercato di riavvicinarsi al figlio, prendendo una casa più vicina. Abusi che avrebbero profondamente turbato il ragazzo sia dal punto di vista psicologico che nel rapporto con i coetanei. Violenze subite per mesi, nel corso dei quali il suo comportamento è cambiato.

Fino a quando sua mamma accorgendosi che qualcosa in lui era cambiato, che aveva un attegiamento diverso e non sorrideva praticamente più, lo ha incoraggiato a confidarsi con lei. E il diciassettenne le avrebbe raccontato tutto. La donna così lo avrebbe sostenuto nel denunciare suo padre alla polizia. Il giovane è stato ascoltato in Procura assistito da una psicologa. Il gip ha disposto l'arresto del cinquantenne.