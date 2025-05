Accompagna l’amico ferito all’ospedale di Latina, ma viene arrestato

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Accompagna l'amico ferito in ospedale, ma viene arrestato. L'episodio avviene nel Comune di Anzio. Ad allertare il comando della stazione dei carabinieri della città, gli operatori dell'ospedale in cui i due si sono recati, visto il genere di ferita riportata. I sanitari per prima cosa hanno ricoverato uno dei due ragazzi, un giovane di ventisette anni, poi come da prassi per le ferite di arma da taglio hanno chiamato le forze dell'ordine.

Una volta arrivati nell'ospedale, i carabinieri hanno identificato i due giovani e hanno scoperto che sull'amico del ragazzo ferito pendeva un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Arrivati all'ospedale, gli agenti hanno sottoposto a controllo non solo il paziente ferito, ma anche l'amico che lo aveva accompagnato al pronto soccorso. È su di lui che i carabinieri hanno scoperto pendesse un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo aver verificato che il giovane era accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali è stato arrestato sul posto dagli agenti. Il ragazzo come disposto dall'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti è stato trasportato in carcere. Secondo le informazioni delle forze dell'ordine i reati sarebbero stati commessi ad Ardea, un comune limitrofo alla città di Anzio, durante lo scorso febbraio.

Sono in corso anche gli accertamenti da parte degli organi competenti circa le dinamiche che hanno portato il ventisettenne ad essere ricoverato all'ospedale di Anzio. Non è al momento ancora chiaro quale sia stata la dinamica che ha portato uno dei due ragazzi a ferirsi con un'arma da taglio.